Reportan una persona desaparecida tras avalancha de nieve en Alto del Carmen / Agencia Uno

Santiago

Una persona fue reportada como desaparecida luego de una avalancha de nieve registrada en la comuna de Alto del Carmen, en la provincia de Huasco, Región de Atacama, en medio del sistema frontal que afecta a gran parte del país.

De acuerdo con información preliminar entregada por el alcalde Cristian Olivares, se trata de una mujer cuyo paradero se desconoce en el sector Juntas de Valeriano, ubicado a cerca de 1.500 metros de altura, donde las precipitaciones de nieve comenzaron durante la noche del sábado.

Con este caso, ya son dos las personas desaparecidas producto de la emergencia meteorológica. La otra corresponde a un trabajador que salió a entregar herramientas para las labores de reposición del suministro eléctrico en Curepto, Región del Maule, y que continúa siendo buscado.

Según el último balance, entre las regiones de Atacama y La Araucanía se registran 1.652 personas damnificadas, cuatro fallecidos y 14 lesionados a raíz del sistema frontal.

Alcalde solicita declarar Zona de Catástrofe

El alcalde de Alto del Carmen solicitó al Gobierno que se decrete Zona de Catástrofe para la comuna, con el fin de disponer de mayores recursos, equipamiento especializado y apoyo logístico para enfrentar la emergencia.

El jefe comunal señaló que las condiciones también han impedido trasladar un ataúd hasta la localidad de Chollay, donde permanece una persona fallecida.

“No hemos tenido mucha ayuda de nivel central, hemos estado solicitando un helicóptero. Se nos colocó uno en Vallenar, el que no ha podido sobrevolar porque no tiene las condiciones”, afirmó Olivares.

El edil agregó que la comuna enfrenta importantes daños en caminos, canales de regadío y viviendas afectadas por las inundaciones.

“Estamos bastante preocupados por los daños que hemos tenido en la comuna, en partes viales, canales de regadío, casas inundadas, un montón de situaciones. Desde la municipalidad solicitamos que se declare Zona de Catástrofe”, sostuvo.

Cabe recordar que la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantiene vigente una alarma meteorológica para la provincia de Huasco por precipitaciones intensas asociadas al sistema frontal. La medida rige entre la madrugada del sábado 18 y la mañana del lunes 20 de julio.

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