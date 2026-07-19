Sismo de magnitud 5.1 deja cinco muertos y 21 heridos en la región andina de Perú

Santiago

Al menos cinco personas murieron y otras 21 resultaron heridas tras el sismo de magnitud 5.1 que remeció la noche del sábado la región andina de Junín, en Perú, informó este domingo el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

El jefe del organismo, el general Luis Vásquez, confirmó que las víctimas fatales y los lesionados fueron validados por el Ministerio de Salud.

“Lo que tenemos hasta ahora son cinco fallecidos y 21 heridos que ya han sido validados por el Ministerio de Salud”, señaló Vásquez a la radio Exitosa.

El movimiento telúrico se registró a las 21:24 horas (hora local), tuvo una magnitud de 5.1 y una profundidad de 24 kilómetros, con epicentro en el distrito de Chongos Bajo, ubicado a unos 300 kilómetros al este de Lima, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Debido a la lejanía del epicentro, los primeros reportes no daban cuenta de víctimas fatales. Sin embargo, con el paso de las horas se confirmó el fallecimiento de cinco personas.

Uno de los habitantes de Chongos Bajo relató los daños provocados por el sismo.

“El sismo nos ha destrozado nuestro hogar. Aquí hay muchas casas de adobe que han colapsado”, señaló al canal N de televisión.

#Ahora | Fuerte sismo en Junín deja un fall3c1d0

Un sismo de magnitud 5.1 remeció la región Junín la noche del 18 de julio, causando daños materiales en viviendas e infraestructura vial de distritos como Chongos Bajo, Chupuro, Huamancaca y Tres de Diciembre. Hasta el momento de… pic.twitter.com/VE2P1zh5xw — Noticias Trujillo (@ntrujillo_pe) July 19, 2026

Viviendas destruidas y cientos de damnificados

El jefe del Indeci explicó que la poca profundidad del sismo, sumada a la gran cantidad de viviendas construidas con adobe y quincha, contribuyó a que se registraran severos daños en distintas localidades.

Según el balance oficial, 48 viviendas quedaron destruidas y cerca de 300 personas resultaron damnificadas, quienes ya comenzaron a recibir ayuda humanitaria por parte de las autoridades regionales, incluyendo carpas y frazadas.

Perú, con una población cercana a los 34 millones de habitantes, se ubica en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta. Cada año se registran en el país alrededor de 400 sismos de magnitud 4.0 o superior, de los cuales cerca de un centenar son percibidos por la población.