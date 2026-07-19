Jugador fue agredido por un policía: suspenden el fútbol uruguayo tras graves incidentes en partido de Segunda División

La actividad del fútbol uruguayo quedó suspendida en todas sus categorías luego de los graves hechos de violencia registrados este sábado en el duelo entre Rentistas y Cerrito, por la Segunda División.

Durante los incidentes, el jugador de Rentistas, Jean Martínez, fue agredido físicamente por un efectivo policial cuando intentaba acercarse a su familia. Este hecho fue denunciado por el club a través de un comunicado oficial.

“Se procederá legalmente contra los responsables del operativo de seguridad, debido a las agresiones físicas perpetradas por efectivos policiales en contra de nuestro futbolista Jean Martínez, quien resultó lesionado como consecuencia de dicho accionar de desmedida violencia, simplemente por querer ir a ver a sus familiares”, señaló la institución.

Según detallaron medios uruguayos, los incidentes se originaron tras una serie de polémicas decisiones arbitrales durante el compromiso, entre ellas un gol anulado al conjunto local. El descontento de jugadores e hinchas elevó la tensión una vez finalizado el partido, desencadenando los graves hechos de violencia que han sido denunciados.

Mediante un comunicado, la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales confirmó la paralización del fútbol charrúa. “Como consecuencia de los repudiables e inaceptables hechos de violencia ocurridos tras el encuentro disputado entre Rentistas y Cerrito, que provocaron lesiones de gravedad a un compañero, resolvemos decretar el cese de actividades hasta tanto existan garantías efectivas que nos permita desarrollar nuestro trabajo en condiciones de seguridad”, indicó el sindicato.