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Muere Owain Rhys, conocido actor de “Twin Peaks” y “Alicia a través del espejo”: tenía 44 años

El actor galés, con trayectoria en teatro, televisión y cine, falleció de forma repentina. Su familia confirmó la noticia en redes sociales.

Javier Méndez

Muere Owain Rhys, conocido actor de “Twin Peaks” y “Alicia a través del espejo”: tenía 44 años

El actor galés Owain Rhys Davies, conocido por sus participaciones en series de culto como Twin Peaks: The Return y The OA, falleció a los 44 años, según confirmó su familia a través de un comunicado.

La noticia fue entregada por su hermano Rhodri Rhys Davies, quien expresó el dolor del círculo cercano del intérprete.

“Con profunda tristeza, mi padre y yo compartimos la noticia de que mi hermano, Owain, ha fallecido. Esta noticia será un gran impacto para muchos”, señaló.

En el mismo mensaje, la familia destacó el cariño que generó el artista a lo largo de su vida. “El alcance del amor, la amistad y la generosidad de Owain fue enorme”, agregó.

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Nacido el 20 de febrero de 1982 en Cardiff, Gales, el intérprete desarrolló una amplia trayectoria teatral. Trabajó en The Royal National Theatre y participó en montajes del West End como Mamma Mia! y The Wizard of Oz.

En televisión, su rostro se volvió reconocible para los seguidores de Twin Peaks: The Return, revival creado por David Lynch y Mark Frost, donde interpretó al agente del FBI Wilson. También participó en la serie de ciencia ficción The OA, de Netflix.

Entre sus créditos en cine figuran Alicia a través del espejo, de Disney. Antes de morir, había terminado de filmar sus dos últimos proyectos: Jeff the Killer y La Fantasia, ambos en etapa de postproducción.

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