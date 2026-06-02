Durante este martes, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, entregó detalles del nuevo Plan Retorno anunciado por el presidente José Antonio Kast en su primera Cuenta Pública. La iniciativa busca que extranjeros en situación migratoria irregular puedan salir voluntariamente del país y posteriormente reingresar de forma regular, evitando sanciones migratorias.

En conversación con ADN Hoy, la autoridad explicó que el mecanismo está dirigido a personas que ingresaron por pasos no habilitados o que permanecen en Chile más allá del plazo autorizado por sus permisos migratorios.

“En primer lugar, las personas que están con infracción migratoria, ya sea porque entraron por paso no habilitado o porque superaron el tiempo de estadía con la condición migratoria o el permiso respectivo, están sujetas a una sanción de multa económica o derechamente a la prohibición de ingreso, en el caso de las personas que ingresaron por paso no habilitado”, explicó.

Respecto de la estrategia del Gobierno, Pavez sostuvo que el objetivo es combinar distintas herramientas para enfrentar la migración irregular. “Primero, que las personas dejen de entrar ilegalmente al país, lo hemos conseguido gracias al esfuerzo de licitación en la frontera norte. Segundo, materializar todas las expulsiones que nosotros podamos materializar, y mantenemos la cifra y el compromiso del Presidente de poder sacar del país la mayor cantidad de personas expulsadas. Pero también dar la oportunidad, porque esto es muy importante, nosotros no queremos que no haya extranjeros en Chile, nadie quiere eso. Nosotros queremos que la migración sea ordenada, regular y segura, esos son los principios de la ley”, afirmó.

“Estamos proponiendo dar una ventana para que aquellas personas que se les pasó el plazo de estadía de acuerdo a su permiso, o que derechamente entraron por paso no habilitado, que no salen del país por temor a no poder volver a ingresar. Esto es muy importante: hay mucha gente que entra por paso no habilitado, sale por paso habilitado, pero cuando la PDI autoriza su salida viene con una orden de prohibición de ingreso”, señaló.

Además, agregó que “nosotros queremos que las personas que ya han tenido asentamiento en Chile, que están trabajando, pero que están en condición irregular y que, por lo tanto, el camino natural es la expulsión, tengan una ventana para poder salir”.

🎙️ EN VIVO | Subsecretario Pavez en #ADNHoy y Plan Retorno: "Combinaremos 3 elementos: que migrantes dejen de ingresar irregularmente, materializar todas las expulsiones, y dar un espacio para quienes estén asentados puedan salir"



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“Todas las que podamos”

Consultado por la meta del Ejecutivo, considerando que durante la campaña Kast habló de expulsar a 300 mil migrantes irregulares, Pavez respondió que el objetivo es alcanzar la mayor cantidad posible de salidas. “Todas las que podamos ”, sostuvo.

Respecto de los plazos, añadió que “en el plazo del Gobierno. Evidentemente. Esto es un plan combinado que busca, insisto, evitar el ingreso irregular, tratar de facilitar que aquellas personas que están en Chile puedan salir y volver a entrar en una ventana de tiempo para que entren por la puerta, sin sanción migratoria. Y, por supuesto, mantener para aquellas personas que no se acojan a este mecanismo el expediente de la expulsión”.

“Este mecanismo complementa la expulsión”

Sobre si esta medida reemplaza las promesas de expulsión masiva realizadas durante la campaña presidencial, el subsecretario aseguró que ambas herramientas coexistirán. “La cuenta regresiva siempre fue, y el Presidente lo dijo, primero para el cambio de mando y, en segundo lugar, para que las personas también tengan en su horizonte una salida voluntaria del país. Eso el Presidente lo dijo siempre”, indicó.

Luego agregó que “este mecanismo complementa la expulsión, que va a seguir vigente. Nuestros esfuerzos van a seguir vigentes con la posibilidad de que las personas digan: ‘Pucha, no quiero pagar una multa, pero quiero estar bien en Chile’. Bueno, salgo, vuelvo a entrar, y ese detalle, que ya está el decreto firmado, lo vamos a dar a conocer para que todas las personas puedan informarse debidamente de esta oportunidad, que es entrar por la puerta a nuestro país”.

“Las personas que ingresan por la puerta de nuestro país de manera regular, segura y ordenada son muy bienvenidas a aportar en Chile”, añadió.

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Decreto ya fue firmado

Respecto del inicio de la medida, Pavez confirmó que el decreto fue firmado durante la jornada del lunes. “Está firmado el día de ayer y nosotros tenemos que publicar esta resolución, pero la voluntad del Presidente ya se materializó. El decreto está firmado ayer”, afirmó.

Asimismo, detalló que “a partir de que este mecanismo esté completamente en vigencia, que va a ser debidamente anunciado y va a ser muy pronto, van a haber 180 días para que las personas postulen a esta salida. Y después de que se postulen a esta salida y los mecanismos administrativos operen, va a haber un plazo para que esa salida se materialice”.

Finalmente, descartó que el Estado financie los costos de quienes decidan acogerse al programa. “El Gobierno no tiene previsto cumplir con los costos de la salida. Evidentemente esto tiene un costo desde el punto de vista de que hay que instalar programas, software, etcétera, hay que hacer muchas cosas para implementar esto, pero nosotros no estamos pensando en subsidiar la salida de las personas”, cerró.