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“Hay una alta probabilidad”: meteorólogo anticipa el día clave en que vuelve la lluvia a Santiago

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, detalló que en junio “se rompe el esquema de estabilidad”.

Sebastián Escares

“Hay una alta probabilidad”: meteorólogo anticipa el día clave en que vuelve la lluvia a Santiago

La tónica de las últimas semanas en la región Metropolitana y en buena parte de la zona central del país son las escasas precipitaciones.

No obstante, con la llegada de junio dicha condición podría cambiar radicalmente. De hecho, ya se proyectan cambios en el tiempo y se ha anunciado la probabilidad de precipitaciones en los próximos días.

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El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, en su último pronóstico del tiempo señaló que en junio “se rompe el esquema de estabilidad”, lo que “cambia el panorama, pero de manera lenta y gradual”.

¿Cuándo vuelve la lluvia a Santiago?

De acuerdo con lo expuesto por el especialista en su reporte, la primera semana de junio para la región Metropolitana “será seca”, afirmó.

Sin embargo, para la segunda semana del mes existiría una alta probabilidad de que las precipitaciones se hagan presentes en la capital.

“Entre el día 10 y el 13 de junio hay una alta probabilidad (de lluvia), que ha ido aumentando en el transcurso del fin de semana”, expuso Leyton.

En esa misma línea, el meteorólogo explicó que no solamente serían precipitaciones en Santiago, sino que “con alta probabilidad de que ocurran en Valparaíso y Coquimbo”, concluyó Jaime Leyton.

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