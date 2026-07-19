Aguas del Valle anuncia corte de agua de emergencia en sectores de La Serena y Coquimbo
La suspensión parcial del suministro comenzará a las 20:00 horas de este domingo debido a la alta turbiedad del río Elqui. La reposición del servicio está prevista para la mañana del lunes, si las condiciones lo permiten.
Santiago
Aguas del Valle informó que este domingo realizará un corte parcial y temporal del suministro de agua potable en distintos sectores de La Serena y Coquimbo, debido a la alta turbiedad que presenta el río Elqui producto del sistema frontal.
Según explicó la sanitaria, la interrupción del servicio comenzará a las 20:00 horas de este domingo y, de mantenerse las condiciones previstas, el suministro comenzará a restablecerse de forma gradual desde las 06:00 horas del lunes.
Las zonas que se verán afectadas por la suspensión son:
La Serena:
- Cerro Grande
- San Joaquín
- Barrio Universitario
- Colina El Pino
- El Milagro
- La Florida
- Vista Hermosa
- La Pampa
Coquimbo:
- Peñuelas
- Punta Mira
- San Juan
La empresa indicó que la medida responde a las condiciones que presenta la fuente de captación de agua debido al aumento de sedimentos en el río Elqui, situación generada por las intensas precipitaciones que afectan a la zona.
Noticia en desarrollo.
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