;

Aguas del Valle anuncia corte de agua de emergencia en sectores de La Serena y Coquimbo

La suspensión parcial del suministro comenzará a las 20:00 horas de este domingo debido a la alta turbiedad del río Elqui. La reposición del servicio está prevista para la mañana del lunes, si las condiciones lo permiten.

Verónica Villalobos

AGENCIA UNO

AGENCIA UNO / Hernán Contreras

Santiago

Aguas del Valle informó que este domingo realizará un corte parcial y temporal del suministro de agua potable en distintos sectores de La Serena y Coquimbo, debido a la alta turbiedad que presenta el río Elqui producto del sistema frontal.

Según explicó la sanitaria, la interrupción del servicio comenzará a las 20:00 horas de este domingo y, de mantenerse las condiciones previstas, el suministro comenzará a restablecerse de forma gradual desde las 06:00 horas del lunes.

Las zonas que se verán afectadas por la suspensión son:

La Serena:

  • Cerro Grande
  • San Joaquín
  • Barrio Universitario
  • Colina El Pino
  • El Milagro
  • La Florida
  • Vista Hermosa
  • La Pampa

Coquimbo:

  • Peñuelas
  • Punta Mira
  • San Juan

La empresa indicó que la medida responde a las condiciones que presenta la fuente de captación de agua debido al aumento de sedimentos en el río Elqui, situación generada por las intensas precipitaciones que afectan a la zona.

Noticia en desarrollo.

Contenido patrocinado

No los dejes bajo la lluvia: Revisa las comunas con refugios de animales y centros de acopio para protegerlos

No los dejes bajo la lluvia: Revisa las comunas con refugios de animales y centros de acopio para protegerlos

&#039;Pasé el duelo dentro de mi matrimonio... Solo lo veo como el papá de mis hijos y nada más&#039;

'Pasé el duelo dentro de mi matrimonio... Solo lo veo como el papá de mis hijos y nada más'

&#039;Ya no siento lo mismo que antes. Solo lo veo como...&#039;: La confesión que remeció a una de las parejas más polémicas de Volverías con tu Ex 2

'Ya no siento lo mismo que antes. Solo lo veo como...': La confesión que remeció a una de las parejas más polémicas de Volverías con tu Ex 2

La banda chilena que conquista con un himno a la autenticidad adelanta su esperado primer disco

La banda chilena que conquista con un himno a la autenticidad adelanta su esperado primer disco

Cómo secar correctamente el cabello en invierno para evitar daños y controlar el frizz

Cómo secar correctamente el cabello en invierno para evitar daños y controlar el frizz

La razón por la que las personas no deben confiar ciegamente en los pronósticos del tiempo

La razón por la que las personas no deben confiar ciegamente en los pronósticos del tiempo

Tomorrowland 2026: Así puedes ver el festival desde Chile

Tomorrowland 2026: Así puedes ver el festival desde Chile

Fallece a los 81 años icónica actriz de &#039;Mi pobre Angelito 2&#039; y ganadora de premio Óscar

Fallece a los 81 años icónica actriz de 'Mi pobre Angelito 2' y ganadora de premio Óscar

Alerta por 43 puntos críticos tras lluvia en la Región Metropolitana: Aumentan las precipitaciones

Alerta por 43 puntos críticos tras lluvia en la Región Metropolitana: Aumentan las precipitaciones

&#039;Dicen que la echaron por cochina...&#039;: Sergio Rojas revela supuesto despido de figura de la televisión nacional

'Dicen que la echaron por cochina...': Sergio Rojas revela supuesto despido de figura de la televisión nacional

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad