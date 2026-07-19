Aguas del Valle anuncia corte de agua de emergencia en sectores de La Serena y Coquimbo

Santiago

Aguas del Valle informó que este domingo realizará un corte parcial y temporal del suministro de agua potable en distintos sectores de La Serena y Coquimbo, debido a la alta turbiedad que presenta el río Elqui producto del sistema frontal.

Según explicó la sanitaria, la interrupción del servicio comenzará a las 20:00 horas de este domingo y, de mantenerse las condiciones previstas, el suministro comenzará a restablecerse de forma gradual desde las 06:00 horas del lunes.

Las zonas que se verán afectadas por la suspensión son:

La Serena:

Cerro Grande

San Joaquín

Barrio Universitario

Colina El Pino

El Milagro

La Florida

Vista Hermosa

La Pampa

Coquimbo:

Peñuelas

Punta Mira

San Juan

La empresa indicó que la medida responde a las condiciones que presenta la fuente de captación de agua debido al aumento de sedimentos en el río Elqui, situación generada por las intensas precipitaciones que afectan a la zona.

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