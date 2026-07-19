Madre y su hijo de 13 años mueren en incendio que afectó un cité en San Bernardo

Santiago

Una madre de 28 años y su hijo de 13 fallecieron durante la madrugada de este domingo tras un incendio que afectó un cité en la comuna de San Bernardo, en la Región Metropolitana.

El siniestro comenzó cerca de las 03:00 horas en una vivienda ubicada en calle Guacolda. De acuerdo con los primeros antecedentes, el inmueble contaba con una instalación eléctrica irregular.

En el lugar, un hombre de 28 años, quien logró escapar de las llamas, informó a los equipos de emergencia que su esposa y su hijo permanecían al interior del domicilio.

Sin embargo, Bomberos no pudo ingresar de inmediato debido a que el incendio se encontraba en fase de libre combustión completa. Una vez controlada la emergencia, los voluntarios encontraron los cuerpos sin vida de la mujer y del menor al interior de la estructura.

Las tres personas pertenecían al mismo grupo familiar y eran ciudadanos venezolanos.

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Las autoridades investigan las causas del incendio y no descartan que el origen del fuego esté relacionado con una estufa eléctrica que se encontraba en funcionamiento, sumado a la existencia de una conexión irregular al suministro eléctrico.

Detectives de la Policía de Investigaciones (PDI), junto al Servicio Médico Legal y el Ministerio Público, realizan las diligencias para establecer el origen y la dinámica del siniestro.

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