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Tribunal frena proyecto de ampliación de Santiago 1: Gobierno insiste en avanzar pese a revés judicial

La Subsecretaría de Justicia recordó que aún existen recursos legales disponibles para intentar revertir la decisión del tribunal.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno / FRANCISCO PAREDES

La Subsecretaría de Justicia reaccionó este martes a la resolución dictada por el 17° Juzgado Civil de Santiago respecto al proyecto de ampliación del Centro de Detención Preventiva Santiago 1, asegurando que se trata de una decisión de primera instancia y que aún existen etapas procesales y recursos legales contemplados en el ordenamiento jurídico.

A través de un comunicado, la repartición enfatizó que la necesidad de fortalecer la infraestructura penitenciaria del país sigue siendo una prioridad, considerando el aumento sostenido de la población penal y el déficit histórico de plazas carcelarias.

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Imagen referencial: Agencia Uno / FRANCISCO PAREDES

“El aumento de la población penal y el déficit histórico de plazas carcelarias hacen necesario seguir avanzando en medidas que permitan ampliar la capacidad del sistema penitenciario y responder adecuadamente a los desafíos actuales en materia de seguridad”, señaló la entidad.

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La declaración se produce luego de que el tribunal acogiera una medida precautoria solicitada por la Municipalidad de Santiago, ordenando la suspensión provisional de los efectos de la resolución exenta que permitía avanzar con el proyecto de ampliación del recinto penitenciario.

La acción judicial fue presentada por el casa comunal liderada por el alcalde ex RN Mario Desbordes, que busca anular la resolución del Ministerio de Vivienda emitida en diciembre de 2024, argumentando que el proyecto vulneraría atribuciones normativas y territoriales de la comuna. La resolución judicial también implica la paralización de trámites asociados, como modificaciones al plan regulador, procesos de licitación y eventuales contratos relacionados con las obras.

El alcalde Mario Desbordes celebró la decisión, afirmando que el proyecto corresponde a una “nueva cárcel” y no a una simple ampliación, por lo que, a su juicio, debería cumplir con todas las exigencias establecidas en la legislación urbanística vigente, recogió La Tercera.

Pese al revés judicial, la Subsecretaría de Justicia reiteró que continuará impulsando las acciones necesarias para fortalecer la capacidad del sistema penitenciario.

“La Subsecretaría de Justicia continuará trabajando para impulsar las acciones necesarias que permitan fortalecer la infraestructura penitenciaria, contribuir a la seguridad pública y dar respuesta a los desafíos que enfrenta el país en esta materia, siempre dentro del marco institucional y con pleno respeto a las decisiones de los tribunales de justicia”, concluyó el organismo.

La disputa entre el municipio y el Ejecutivo suma así un nuevo capítulo, mientras el futuro de la ampliación de Santiago 1 queda sujeto a las próximas definiciones judiciales.

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