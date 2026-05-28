Katherine Villarroel detalla los pilares de la nueva Estrategia de CTCI entregada al Presidente José Antonio Kast

El Palacio de La Moneda fue el escenario de lo que los expertos catalogaron como un verdadero “hito de Estado”. En conversación con el programa Tu Nuevo ADN, la directora ejecutiva del Consejo CTCI, Katherine Villarroel, abordó los detalles de la reciente entrega de la “Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el desarrollo de Chile 2026” al Presidente José Antonio Kast. Pero, ¿de qué trata este texto? Según explicó la autoridad, consiste en un detallado documento de 280 páginas que funciona como una hoja de ruta elaborada por un consejo técnico independiente que lleva 20 años asesorando a la Presidencia de la República.

Aunque su naturaleza no es vinculante, su objetivo principal es dotar de contenido estratégico a los gobiernos para garantizar la continuidad de las políticas públicas a mediano y largo plazo, asumiendo que los frutos de la ciencia no se manifiestan en los cortos periodos que dura una sola administración.

Durante la ceremonia oficial, la postura del Gobierno frente a estas temáticas quedó claramente establecida a través de un fuerte respaldo del Presidente Kast. “Chile cree en la ciencia, Chile necesita la ciencia y Chile no tiene futuro sin ciencia”, afirmó categóricamente el mandatario.

Junto con reconocer que busca enmendar y mejorar sus posturas tras recibir críticas en el pasado, Kast aseguró que su administración velará para que cada peso se utilice de manera eficiente en beneficio de las familias. En su visión, el desarrollo científico no corre por un carril separado al del país, sino que es una herramienta indispensable para impulsar el empleo, atraer inversiones, modernizar el Estado y garantizar tanto la salud como la seguridad alimentaria de los chilenos.

Los 4 pilares de la propuesta

Para alcanzar este desarrollo, Villarroel explicó que la nueva estrategia persigue cuatro objetivos o metas transversales para el ecosistema nacional. El primero de ellos busca acercar activamente el conocimiento a la ciudadanía, revirtiendo la actual lejanía que existe con la investigación para que las personas logren comprender el tremendo valor e impacto de estas herramientas en su bienestar cotidiano.

En segundo lugar, fomenta que las universidades refuercen aún más su vocación y vínculo con la sociedad, aportando lecturas y soluciones profundas frente a los constantes cambios globales. Además, el plan busca que el sector empresarial asuma un rol más activo invirtiendo decididamente en Investigación y Desarrollo (I+D), a la vez que exige que el Estado fundamente y diseñe sus políticas públicas apoyándose en la evidencia científica.

Finalmente, en cuanto a sus propuestas metodológicas, la estrategia invita a dejar de depender casi con exclusividad de los fondos estatales para el sector. Villarroel detalló que el documento propone una revisión profunda en la forma en que se hace la política pública, centrando los instrumentos en objetivos mayores y promoviendo mecanismos que permitan apalancar nuevos recursos financieros, como fondos internacionales y un mayor capital privado endógeno.

Todo esto se encuentra articulado en torno a ejes prioritarios y urgentes, impulsando una gobernanza sistémica que ponga las capacidades científicas y de innovación del país al servicio exclusivo de la salud integral, la seguridad humana y la sostenibilidad ambiental de los distintos territorios.