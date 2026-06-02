Activan protocolo de emergencia en el Aeropuerto de Santiago por amenaza de bomba en vuelo desde Calama

Un procedimiento de seguridad se desarrolla en el Aeropuerto de Santiago luego que un pasajero de un vuelo LATAM proveniente de Calama afirmara portar una bomba al interior de la aeronave.

Se trata del vuelo LA1249 de LATAM Airlines, un Airbus A321 que cubría la ruta Calama-Santiago. Mientras la aeronave se aproximaba a la capital, se activaron los protocolos de emergencia establecidos para este tipo de situaciones.

Según informa la DGAC, en el operativo participan equipos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y del GOPE de Carabineros, quienes realizarán las diligencias una vez que el avión aterrice en el terminal aéreo capitalino.

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado la existencia de explosivos ni informado sobre personas detenidas.