Revelan nuevos detalles sobre niño de 5 años fallecido en jardín infantil de Calama: esto se sabe del caso

Revelan nuevos detalles sobre el caso del niño muerto en jardín infantil de Calama: esto se sabe del caso / Pablo Ovalle Isasmendi

Nuevos antecedentes se conocieron en la investigación por la muerte de un niño de 5 años al interior de una guardería en Calama, caso que mantiene a dos mujeres formalizadas por la justicia.

Durante la audiencia realizada este lunes, la directora y una asistente del jardín infantil “Amor Amor” fueron imputadas por homicidio por omisión.

La directora quedó en prisión preventiva, mientras que la asistente permanecerá privada de libertad mientras se revisa una apelación presentada por la Fiscalía.

En paralelo, una tía del menor reveló a 24 Horas que el niño tenía un 77% de discapacidad y utilizaba silla de ruedas para desplazarse.

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La familiar aseguró que desconoce cómo el menor llegó hasta la piscina donde ocurrió la tragedia, ya que esta se encontraba en otro sector del recinto.

“No sabemos cómo llegó a la piscina”, afirmó.

Según la investigación, la guardería funcionaba sin la documentación requerida y presentaba diversas irregularidades. Además, al momento de los hechos mantenía a 17 niños bajo su cuidado.

La Fiscalía tendrá 90 días para esclarecer las circunstancias de la muerte del menor y determinar eventuales responsabilidades.