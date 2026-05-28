Municipio de Santiago anuncia querella por ataque con bomba molotov a periodista en el Instituto Nacional

La Municipalidad de Santiago anunció la presentación de una querella criminal tras registrarse un ataque con bombas molotov en las afueras del Instituto Nacional. El hecho violento se perpetró este jueves por parte de un grupo de encapuchados y afectó de forma directa a un periodista de Radio Bío Bío, profesional que se encontraba en el perímetro exterior del establecimiento realizando la cobertura de los incidentes que se desarrollaban en el lugar.

La secuencia de la agresión quedó registrada por los dispositivos de vigilancia de la Dirección de Seguridad Municipal. Las imágenes captaron el momento exacto en que personas vestidas con overoles blancos salieron desde el interior del recinto educacional y arrojaron los artefactos incendiarios hacia la posición del comunicador radial, logrando que uno de los elementos explosivos impactara a escasos metros de su ubicación.

Evaluación de cargos por homicidio frustrado

El alcalde de la comuna de Santiago, Mario Desbordes, ratificó que instruyó formalmente a las divisiones jurídicas de la corporación edilicia para iniciar las acciones penales destinadas a perseguir las responsabilidades de los autores.

“Ya dispuse al equipo de penalistas del municipio que vamos a presentar una querella criminal, porque aquí no hay ninguna duda de que se trató de una agresión directa a un equipo de prensa. El video es nítido, es clarísimo: el encapuchado lanza la molotov con la intención de alcanzar al periodista y eso nos parece gravísimo”, aseveró el jefe comunal.

La máxima autoridad de Santiago complementó que las jefaturas legales se encuentran analizando la tipificación penal precisa que se invocará en el libelo acusatorio. Dentro de las alternativas jurídicas, el municipio no descarta imputar el delito de homicidio frustrado, argumentando que el lanzamiento de una bomba molotov hacia el cuerpo de una persona representa un acto de violencia extrema que pone en riesgo inminente la vida de los transeúntes y profesionales de las comunicaciones.

Estudiantes con medidas cautelares

En su balance, Desbordes puso de relieve los resultados alcanzados previamente a través de la coordinación operativa permanente entre el municipio, Carabineros de Chile y la Fiscalía Centro-Norte para sancionar desórdenes en la zona céntrica.

Esta estrategia judicial coordinada ha permitido mantener a más de una veintena de estudiantes y exestudiantes bajo medidas cautelares dictadas por los tribunales debido a su participación en hechos de violencia extrema al interior de los planteles de la comuna. Hacia el cierre de la jornada informativa, la Municipalidad de Santiago ratificó que mantendrá la entrega de antecedentes técnicos y material de cámaras para cooperar con las policías y el Ministerio Público en las diligencias orientadas a concretar la identificación y captura de los responsables del ataque delictual.