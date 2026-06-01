Uno de los momentos más aplaudidos de la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast estuvo marcado por un recordatorio al fallecido expresidente Sebastián Piñera, que provocó una reacción inmediata de los asistentes en el Salón de Honor del Congreso Nacional.

La mención surgió mientras el Mandatario abordaba la crisis económica y laboral que enfrenta el país.

El Presidente Kast advirtió que Chile acumula 40 meses con el desempleo sobre el 8% y afirmó que esta situación representa “la herencia que más duele”, debido al impacto que tiene en miles de familias.

01 DE JUNIO DE 2026/ VALPARAISO Presidente de la República, José Antonio Kast en su primera cuenta publica en el salón plenario del Congreso Nacional de Valparaíso. FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/ AGENCIAUNO / Pablo Ovalle Isasmendi Ampliar

“Esto no solo se mide en una planilla. Se mide en la angustia de las personas, en las sobremesas en silencio y en muchas noches sin dormir de padres que no saben qué decirles a sus hijos”, sostuvo.

En medio de su reflexión sobre la importancia del crecimiento económico para generar puestos de trabajo, el Presidente recordó una frase de Piñera y detuvo su discurso para rendirle homenaje.

“El expresidente Piñera lo dijo y lo resumió en una frase que vale la pena recordar. Le damos un aplauso también al presidente Piñera, en paz descanse”, señaló el líder del Ejecutivo, generando una de las mayores ovaciones de la jornada.

Tras el aplauso, continuó citando al exmandatario: “No hay mejor política social que el pleno empleo”, agregando que “tenía toda la razón”.

El Presidente Kast enfatizó que el empleo es mucho más que una fuente de ingresos. “Un empleo no es solamente un sueldo, es dignidad para la persona”, afirmó, destacando que permite a las familias construir un proyecto de vida y enfrentar el futuro con mayor tranquilidad.

La referencia a Piñera se produjo en el marco de la defensa del plan económico del Gobierno, con el que busca elevar el crecimiento, atraer inversión y generar al menos 300 mil nuevos puestos de trabajo durante el actual mandato.