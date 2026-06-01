Estos son los países que trasladaron el alza de los combustibles a los consumidores, según estudio internacional / Agencia Uno

Los países de América Latina han respondido de distintas maneras al reciente aumento internacional del petróleo.

Mientras algunos optaron por subsidios o congelamientos para contener el impacto, otros permitieron que las alzas llegaran con mayor fuerza a los consumidores.

Así lo señaló un informe de Fitch Ratings, que identificó a los países que más trasladaron el aumento de los combustibles a los precios locales.

Según la clasificadora, los países que permitieron un mayor traslado de las alzas a los consumidores fueron:

Chile

Perú

Guatemala

Panamá

Paraguay

En contraste, los países que aplicaron subsidios y medidas para contener el impacto del alza de los combustibles son:

República Dominicana

Guatemala

Panamá

Brasil

México

Colombia

Nicaragua

Bolivia

Finalmente, el informe también advirtió que los países que trasladaron una mayor parte del shock petrolero podrían enfrentar una desaceleración económica durante este año.