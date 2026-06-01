Estos son los países que trasladaron el alza de los combustibles a los consumidores, según estudio internacional
El análisis muestra cómo reaccionaron los países de América Latina frente a las consecuencias de la guerra en Irán.
Los países de América Latina han respondido de distintas maneras al reciente aumento internacional del petróleo.
Mientras algunos optaron por subsidios o congelamientos para contener el impacto, otros permitieron que las alzas llegaran con mayor fuerza a los consumidores.
Así lo señaló un informe de Fitch Ratings, que identificó a los países que más trasladaron el aumento de los combustibles a los precios locales.
Según la clasificadora, los países que permitieron un mayor traslado de las alzas a los consumidores fueron:
- Chile
- Perú
- Guatemala
- Panamá
- Paraguay
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En contraste, los países que aplicaron subsidios y medidas para contener el impacto del alza de los combustibles son:
- República Dominicana
- Guatemala
- Panamá
- Brasil
- México
- Colombia
- Nicaragua
- Bolivia
Finalmente, el informe también advirtió que los países que trasladaron una mayor parte del shock petrolero podrían enfrentar una desaceleración económica durante este año.
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