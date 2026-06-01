;

Estos son los países que trasladaron el alza de los combustibles a los consumidores, según estudio internacional

El análisis muestra cómo reaccionaron los países de América Latina frente a las consecuencias de la guerra en Irán.

Javiera Rivera

Estos son los países que trasladaron el alza de los combustibles a los consumidores, según estudio internacional

Estos son los países que trasladaron el alza de los combustibles a los consumidores, según estudio internacional / Agencia Uno

Los países de América Latina han respondido de distintas maneras al reciente aumento internacional del petróleo.

Mientras algunos optaron por subsidios o congelamientos para contener el impacto, otros permitieron que las alzas llegaran con mayor fuerza a los consumidores.

Así lo señaló un informe de Fitch Ratings, que identificó a los países que más trasladaron el aumento de los combustibles a los precios locales.

Según la clasificadora, los países que permitieron un mayor traslado de las alzas a los consumidores fueron:

  • Chile
  • Perú
  • Guatemala
  • Panamá
  • Paraguay

Revisa también

ADN

En contraste, los países que aplicaron subsidios y medidas para contener el impacto del alza de los combustibles son:

  • República Dominicana
  • Guatemala
  • Panamá
  • Brasil
  • México
  • Colombia
  • Nicaragua
  • Bolivia

Finalmente, el informe también advirtió que los países que trasladaron una mayor parte del shock petrolero podrían enfrentar una desaceleración económica durante este año.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad