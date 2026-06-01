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Diputada Zandra Parisi entrega carta a Presidente Kast antes de la Cuenta Pública: esto le planteó al Mandatario

La parlamentaria del PDG hizo llegar la misiva durante la entrada del Mandatario al Congreso.

Nelson Quiroz

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Minutos antes del inicio de la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast, la diputada del Partido de la Gente (PDG), Zandra Parisi, entregó personalmente una carta al Mandatario en el Congreso Nacional, donde combinó reconocimiento a algunas medidas impulsadas por el Gobierno con advertencias sobre las principales preocupaciones de la ciudadanía.

La parlamentaria, hermana del líder del PDG, Franco Parisi, aprovechó el ingreso del jefe de Estado al Salón de Honor para hacerle llegar un documento en el que llamó a fortalecer el diálogo político y a mantener el foco en las necesidades de las familias chilenas.

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En la misiva, Parisi destacó la importancia de construir acuerdos y valoró especialmente el proyecto que busca devolver el IVA en la compra de pañales y medicamentos. La diputada calificó la iniciativa como “una medida profundamente humana que representa un alivio concreto para muchas familias, adultos mayores y personas que enfrentan enfermedades o condiciones permanentes”.

Sin embargo, junto con ese reconocimiento, planteó inquietudes respecto de materias que, a su juicio, siguen generando preocupación en la población. Entre ellas mencionó la seguridad, la salud, el aumento del costo de la vida y los efectos de distintos ajustes o recortes que impactan directamente a los hogares.

“La confianza ciudadana se fortalece cuando existe claridad, cercanía y preocupación genuina por las necesidades reales de las personas”, sostuvo en el texto.

La legisladora también hizo un llamado a superar la polarización política y avanzar en acuerdos transversales. “Chile necesita menos trincheras y más voluntad de encuentro. La ciudadanía espera de nosotros diálogo, responsabilidad y capacidad para poner a Chile por delante de cualquier diferencia”, señaló.

La entrega de la carta se produjo en una jornada marcada por la Cuenta Pública presidencial y en medio de señales mixtas desde el PDG. Mientras Franco Parisi criticó duramente el discurso de Kast por la falta de detalles sobre plazos y recursos de los anuncios, Zandra Parisi optó por una postura más institucional, enfatizando la necesidad de diálogo y colaboración para enfrentar los desafíos del país.

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