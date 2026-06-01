“Claro que eres facha po’ hue...”: Daniel Stingo explota sin filtro contra la ministra Rincón por dichos en redes

El abogado Daniel Stingo lanzó una dura crítica contra la ministra de Energía, Ximena Rincón, luego del descargo que realizó la secretaria de Estado tras recibir pifias e insultos durante una actividad del Día del Patrimonio.

Todo se originó cuando Rincón asistió a una función de “La pérgola de las flores”, instancia en la que autoridades fueron increpadas por parte del público por cerca de 15 minutos.

“La valentía democrática consiste en dar la cara, argumentar, debatir, sostener ideas, discrepar con respeto y hacerse responsable de las palabras. Chile necesita crítica, por supuesto. Necesita fiscalización, necesita opinión, necesita ciudadanos activos. Pero nada de eso justifica la agresión verbal ni la degradación del otro”, manifestó la ministra de Energía en redes sociales.

La feroz crítica de Daniel Stingo

En el programa La voz de los que sobran, Daniel Stingo reaccionó al mensaje de Rincón, particularmente al pasaje donde la ministra sostuvo que Chile necesita crítica, fiscalización y ciudadanos activos, pero no agresiones verbales ni degradación del otro.

Ante ello, el exconvencional manifestó que es “una hipocresía y una tontera de la ministra Rincón estas palabras. ¿Cómo van a poder hacer fiscalización u opinión? ¿Van a ir a hablar con usted? ¿Usted las va a escuchar? Ya le recortaron casi un 10% del presupuesto. ¿Qué está hablando tonteras esta mujer, por la cresta?“.

“Claro que te están criticando, porque le quitaron un 10% a cultura. La gente está fiscalizando de la forma que tiene”, agregó.

Luego, el abogado elevó el tono contra la secretaria de Estado y lanzó: “Son unas ratas, porque le recortan a la cultura un 10% y siendo innecesario ese recorte, porque lo que quieren es bajarle el impuesto a los más ricos para que no falte dinero en las arcas fiscales”.

A modo de cierre, el abogado expresó: “Y claro que eres facha poh’ hue... El ‘yo no soy de derecha’ ya no te queda. Ya eres facha, no eres de izquierda ni de centro, eres de extrema derecha, porque eres ministra de un fascista. Eres facha Ximena Rincón, te guste o no”.