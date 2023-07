“He perdido por todos lados”: el duro presente de Daniel Stingo tras la convención constitucional

El reconocido abogado y exconvencional, Daniel Stingo, ha revelado las dificultades personales que ha enfrentado tras su participación en la Convención Constitucional, la cual redactó el proyecto de nueva constitución que fue rechazado en septiembre pasado.

En una entrevista con la revista Sábado de El Mercurio, Stingo expresó abiertamente las consecuencias de su involucramiento en el proceso constitucional y su consagración como uno de los líderes de la campaña del Apruebo. Aunque ganó experiencia personal, también admitió haber perdido en otros aspectos.

“En ese sentido he perdido mucho. He perdido por todos lados. Esto fue como inmolarse solo, ¿Se puede decir que de huevón? Sí, podría ser”, profundizó Stingo.

Una de las áreas afectadas por su participación fue su carrera profesional. Stingo reconoció que no anticipó cómo esto podría afectar negativamente su futuro laboral. Al respecto, dijo: “Yo tenía buenas pegas en la tele y mi estudio funcionaba bastante bien. Pero cuando vi esto de la Convención, la posibilidad de echar abajo la Constitución de Pinochet, me tiré con todo. Y ahí no evalué mucho. Yo no soy muy arriesgado en la vida. Soy bien ordenadito en términos económicos. Pero aquí no lo hice, me tiré nomás. Y ahí, a veces pienso, ¿la habré cagado?”.

Tras finalizar su participación en la Convención, Stingo se encontró sin trabajo y con problemas económicos, llegando a recibir ayuda financiera de su padre. “A mí nunca me ha ido mal. Pero cuando terminó esto no tenía trabajo, no tenía nada. Me tuvo que apoyar él (su papá), que ya es un hombre mayor, para salir de esta cuestión los primeros meses en que no tenía para pagar lo básico”, reveló.

La situación financiera llevó a Stingo y su familia a hacer ajustes en su vida diaria, incluyendo el cambio de vivienda en varias ocasiones para ahorrar dinero. Sin embargo, aclaró que no lleva una vida de lujos y desmintió acusaciones de corrupción: “¡Tengo el mismo auto de hace veinte años!”.

Perder clientes y abandonar la TV

Además, sus ingresos disminuyeron significativamente después de su participación en el intento fallido de establecer una nueva Constitución. Esto le llevó a perder clientes y abandonar sus apariciones en televisión. Para mantener su independencia, tuvo que utilizar las instalaciones de su propia oficina para llevar a cabo “La Voz de los que Sobran”, un medio independiente que afirmó nunca ha recibido financiamiento.

La experiencia de Daniel Stingo sirve como un testimonio del duro presente que algunos actores enfrentan después de su participación en la Convención Constitucional.