01 DE JUNIO DE 2026/ VALPARAISO Presidente de la República, José Antonio Kast en su primera cuenta publica en el salón plenario del Congreso Nacional de Valparaíso. FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/ AGENCIAUNO / Pablo Ovalle Isasmendi

Durante su primera Cuenta Pública ante el Congreso Nacional, el Presidente José Antonio Kast profundizó las críticas al estado de las finanzas públicas heredadas de la administración anterior, utilizando como respaldo los antecedentes revelados en el primer Informe de Finanzas Públicas (IFP) de su gobierno.

El Mandatario sostuvo que, tras casi tres meses en La Moneda, su administración ha constatado que la situación económica y fiscal del país es “más compleja de lo que se podía prever”, atribuyendo el escenario a un deterioro mayor al esperado en las cuentas fiscales.

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“El año 2025 cerró con un déficit estructural de 3,7% del Producto Interno Bruto. Esto es más del doble del déficit del 1,6% que se había comprometido”, afirmó el líder de Gobierno, agregando que “eso no es un tecnicismo contable. Es la diferencia entre un país que vive dentro de sus posibilidades y uno que gasta sistemáticamente más de lo que tiene”.

El Presidente también cuestionó las proyecciones de ingresos realizadas por la administración anterior, señalando que “el problema no fue solo gastar de más, sino prometer ingresos que nunca llegaron”. Según explicó, los ingresos fiscales de 2025 terminaron “casi dos puntos del PIB por debajo de lo presupuestado”, debido a estimaciones que “no se ajustaron a la realidad”.

En esa línea, aseguró que el Ejecutivo ha detectado “presiones de gasto que no estaban debidamente reconocidas” e “inconsistencias en las proyecciones de la deuda pública”, elementos que calificó como parte de una “emergencia económica”.

“La irresponsabilidad fiscal no es una abstracción de los economistas. La pagan, tarde o temprano, los mismos chilenos a quienes el Estado dice querer proteger”, enfatizó.

Kast afirmó que su gobierno ya implementó medidas de contención y eficiencia del gasto por más de 1,3 billones de pesos y prometió mantener un ajuste fiscal “sin tocar los beneficios sociales”. “Heredamos un país con las cuentas desordenadas, y nuestra obligación no es quejarnos, sino ordenarlas”, concluyó.