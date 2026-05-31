Nuevo temblor sacude la zona norte de Chile: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo

Un sismo de magnitud 4,0 se percibió la tarde de este domingo en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

El movimiento telúrico ocurrió a las 13:43 horas y tuvo su epicentro a 100 kilómetros al sureste de Olleagüe, en la Región de Antofagasta.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el organismo, el temblor se registró a una profundidad de 208 kilómetros.

Hasta el momento, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) no ha reportado daños a personas, alteraciones en servicios básicos ni afectación a infraestructura producto del evento.