Sernac alerta por venta de condones sin certificación sanitaria: llaman a no comprar estos 15 preservativos

El Sernac se sumó a la alerta sanitaria emitida por el Instituto de Salud Pública (ISP) debido a la comercialización de al menos 15 preservativos masculinos de látex que no cuentan con certificación sanitaria vigente.

Según informó el organismo, estos productos están siendo vendidos en diversos sitios web y eventualmente también en establecimientos de salud, pese a no contar con verificación de conformidad ni registro sanitario que respalde su calidad, seguridad y desempeño.

De acuerdo con el ISP, la venta de estos productos constituye un incumplimiento al Código Sanitario, ya que no existen antecedentes que permitan garantizar que los preservativos cumplan con los estándares exigidos para su uso seguro.

Qué deben hacer quienes compraron estos preservativos

Por esta razón, el llamado a los consumidores es claro: no adquirirlos ni utilizarlos. En caso de haberlos comprado, la recomendación es suspender de inmediato su uso y mantenerlos en cuarentena.

Además, las personas deben dar aviso a la Seremi de Salud correspondiente y al ISP mediante el correo vigilanciasanitaria@ispch.cl.

El organismo también pidió a prestadores de salud difundir la información entre profesionales, usuarios y unidades involucradas en la compra, uso o manejo de estos dispositivos médicos.

Asimismo, se recomendó revisar inventarios institucionales para detectar una eventual presencia de estos productos y evitar su entrega o comercialización. Desde el Sernac reforzaron la importancia de que los consumidores verifiquen que este tipo de productos cuenten con autorización sanitaria, especialmente tratándose de dispositivos vinculados directamente con la salud sexual y reproductiva.

A continuación, el detalle de los productos cuestionados:

Sernac Ampliar

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