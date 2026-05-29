Motores con encargo por robo y puertas adulteradas: descubren desarmaduría clandestina en domicilio de San Bernardo

Durante la noche de este jueves, personal de Carabineros descubrió una desarmaduría clandestina que funcionaba en un domicilio de la comuna de San Bernardo, región Metropolitana.

El hallazgo ocurrió mientras los uniformados realizaban patrullajes preventivos por calle Santa Catalina. En ese contexto, vecinos alertaron sobre movimientos sospechosos y ruidos molestos provenientes de un inmueble , lo que hacía presumir el funcionamiento de un taller mecánico o una desarmaduría ilegal de vehículos, consignó Meganoticias.

Ante esto, los funcionarios concurrieron hasta el domicilio señalado. Al llegar, comprobaron que desde su interior provenían ruidos de maquinaria en funcionamiento. Debido a la presunta flagrancia de un delito, Carabineros solicitó autorización para ingresar al lugar.

Motores robados y puertas adulteradas

Sin embargo, al advertir la presencia policial, un sujeto que operaba herramientas en el inmueble huyó por los techos de las casas colindantes. Tras ingresar a la propiedad, los efectivos hallaron una gran cantidad de piezas y herramientas vinculadas al desarme ilegal de vehículos robados .

Entre las especies incautadas se contabilizaron 18 motores de autos con sus números de identificación borrados, de los cuales 11 de ellos mantenían encargo vigente por robo.