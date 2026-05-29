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Declaran alerta ambiental en la región Metropolitana: esta es la restricción vehicular para hoy viernes 29 de mayo

Las autoridades capitalinas reforzaron medidas preventivas debido a las malas condiciones de ventilación y calidad del aire .

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

Las autoridades declararon alerta ambiental para este viernes 29 de mayo en la Región Metropolitana, debido a las condiciones de ventilación y calidad del aire registradas en la cuenca de Santiago.

La medida contempla la prohibición de usar calefactores residenciales a leña y otros derivados de la madera en toda la RM. Eso sí, quedan exceptuados los calefactores a pellet. Además, se reforzará la fiscalización y el programa de lavado y aspirado de calles.

Por su parte, el Ministerio de Educación sugirió no suspender las clases de Educación Física, pero sí adaptar su intensidad. La recomendación apunta a realizar actividades de menor consumo de oxígeno e idealmente bajo techo.

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¿Qué vehículos no pueden circular hoy viernes 29 de mayo en Santiago?

En ese sentido, la restricción vehicular, que busca evitar y reducir la contaminación ambiental en Santiago, seguirá con sus fiscalizaciones en la capital.

La medida rige entre las 07:30 y las 21:00 horas, salvo en días festivos, y se implementa en todas las comunas de la provincia de Santiago, incluida San Bernardo y Puente Alto.

A continuación te dejamos los vehículos y motocicletas que no pueden circular hoy viernes 29 de mayo en la capital por la alerta ambiental:

  • Vehículos catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre de 2011: dígitos 6 y 7.
  • Vehículos no catalíticos (sin sello verde): dígitos 2, 3, 4 y 5, y no podrán ingresar al Anillo Américo Vespucio.
  • Motos (con año de fabricación anterior a 2002): dígitos 2, 3, 4 y 5.
  • Motos (inscritas entre el 2002 y septiembre de 2010): dígitos 6 y 7.
  • Buses de pasajeros: (sin sello verde): dígitos 2, 3, 4 y 5, y no podrán ingresar al Anillo Américo Vespucio.
  • Transporte de carga (sin sello verde): dígitos 2, 3, 4 y 5, y no podrán ingresar al Anillo Américo Vespucio.

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