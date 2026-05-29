Dos jugadores de la UC pasaron por Estudiantes y ya palpitan el choque por octavos de final de Copa Libertadores: “Sabemos cómo toman estos partidos” / Marcelo Endelli

Universidad Católica regresó este viernes a Santiago luego de protagonizar el primer triunfo de un equipo chileno en La Bombonera.

La victoria ante Boca Juniors dejó más que satisfechos a los jugadores, que recibieron el cariño de decenas de fanáticos en el Aeropuerto de Santiago.

“Muy contentos, es un triunfo histórico, nos volvemos muy felices. Todavía falta mucho, pero venimos muy bien. Mañana hay que entrenar y pensar en Huachipato”, comentó el central Juan Ignacio Díaz, que anticipó el cruce en octavos de final ante Estudiantes de La Plata.

“Un rival duro, ya sabemos lo que es enfrentarnos a este tipo de equipos, pero lo hicimos bien contra quienes ya nos enfrentamos”, recalcó quien conoce bien a los “pincharratas”

“Estuve 10 años en el club, lo conozco de chico, tiene mucha historia y saben cómo jugar la Libertadores”, recalcó Juan Ignacio Díaz.

Fernando Zuqui, otro que conoce bien Estudiantes

El volante trasandino fue campeón en Argentina con el cuadro de La Plata antes de llegar a la UC en 2024, con lo que para él será un duelo más que especial.

“Es un club donde me tocó salir campeón varias veces, es un cariño grande volver donde estuve muchos años, pero ahora defiendo esta camiseta y estoy ilusionado con lo que viene. Sé como toman esta clase de partidos, pero tenemos un gran equipo y hay que tener los pies en la tierra, esto es largo”, recalcó, confiado, pero con mesura, de lo hecho por el club en lo que va de temporada.

“Hay que ir paso a paso, con humildad. No hemos logrado nada. Ahora hay que descansar y pensar en Huachipato, donde tenemos que ganar. Antes no eramos los peores y ahora no somos los mejores. Estamos en un momento importante, esperamos seguir por este camino”, dijo Zuqui, que termina contrato con los cruzados a final de año.

“Todavía no hay avances, pero estoy tranquilo. Es algo que manejará mi representante”, cerró en el Aeropuerto de Santiago, ya pensandoe n el choque del domingo, ante Huachipato, por la Liga de Primera.