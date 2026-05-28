“Son un meme eterno”: La Cobra sufre ‘troleo’ en directo tras eliminación de Boca Juniors ante Católica en Argentina

Universidad Católica dio un golpe de autoridad en La Bombonera y derrotó por la cuenta mínima a Boca Juniors para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Esto desató reacciones en la prensa argentina tras la eliminación temprana del “Xeneixe”, que nuevamente se quedó fuera en la fase de grupos del torneo continental. Al mismo tiempo, un conocido streamer hincha del club sufrió en directo.

En un inicio “La Cobra” ya había tenido una furiosa reacción en su canal Kick mientras miraba en vivo al partido tras el golazo de Clemente Montes, donde comenzó a gritar a la pantalla: “¡No puede ser! ¡Tápenlo la concha de su hermana!“, lanzó el argentino.

"La Cobra":

Por su reacción al gol de U. Católica a Boca Juniors. "¡No puede ser, tápenlo la concha de la lora!". pic.twitter.com/K6Hycirozj — Tendencias (@TTendenciaX) May 29, 2026

Una vez finalizado el encuentro el influencer sufrió un troleo por parte de su público con una donación de audio por parte del “jefe de la barra” con el tema “Lamento Boliviano” de fondo.

“Ay gordito, gordito. ¿Qué pasó, gordo? ¡Otra vez cogidos! Como te quedas eliminado con un equipo chileno. ¿Qué pasó con la mística? Son puro biri-biri“, lanzo mientras se reía.

“Se les cagan de risa en la cara y les anulan un gol al final, son un meme eterno”, cerró su mensaje mientras “La Cobra” se mantenía en silencio visiblemente molesto.