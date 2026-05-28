Chilena crea aplicación de emergencia que alerta en segundos la detención de migrantes por parte de ICE en EE. UU.

Desde hace ya varios meses, las redadas y expulsiones son parte del panorama cotidiano en Estados Unidos, tensionando la vida y relación de la comunidad latina.

Entre enero de 2025 y enero de 2026, el Servicio de Control de Inmigración y Aduana (ICE) detuvo a más de 400 mil personas.

Hoy, cerca de 75 mil permanecen bajo custodia, incluyendo a extranjeros sin historial criminal o que ingresaron legalmente.

Ante este escenario, surgió una particular iniciativa por parte de una chilena. Carolina Socol, radicada hace 25 años en EE. UU., impulsó una herramienta para enfrentar uno de los momentos más angustiantes: perder el rastro de un ser querido tras ser retenido por las autoridades.

Se trata de Mi Signal, una aplicación gratuita desarrollada junto al emprendedor venezolano César Jaimes. Su meta es que el usuario alerte de inmediato a su círculo cercano si es interceptado por agentes migratorios.

“La idea era que, de alguna forma, antes de que se concretara la detención, la persona pudiera enviar rápidamente una señal de que fue tomada por ICE”, explica Socol, quien desde hace una década dirige Socol Law, un estudio jurídico en Miami especializado en migración.

“Tuve un caso con un familiar que no terminó en deportación, pero que generó una sensación enorme de preocupación, incertidumbre e indefensión en todo nuestro entorno”, relató, evidenciando que también hay una motivación personal además de profesional.

“Son momentos en que no sabes qué ocurrió realmente. Uno llama a hospitales, a la policía, porque no hay información. Y pueden pasar 24 o 48 horas sin ninguna pista de la persona, como si simplemente hubiera desaparecido”, agrega.

Detalles del funcionamiento

Para reducir la incomunicación de las primeras horas, Mi Signal funciona con un sistema de emergencia activado por un solo botón.

Este envía una alerta instantánea vía WhatsApp a contactos predefinidos, como familiares o abogados. “En un segundo te llega la alerta con la ubicación y todos los documentos que se requieren para que puedan tratar de ayudarte. Cada minuto cuenta”, enfatiza la especialista.

La herramienta permite almacenar documentos clave: identificaciones, certificaciones, contactos legales y autorizaciones notariales o médicas.

“Si pasa una situación como esta, uno piensa inmediatamente en los hijos, en quién los puede ir a buscar al colegio, quién puede retirar el auto o hacerse cargo de ciertas cosas. Son momentos muy importantes y hay que dejar autorizado todo eso”, expresa Carolina.

Ampliar

La desarrolladora aclara que la app no busca alertar sobre operativos ni reportar ubicaciones de ICE. “Esta app sirve para que tus cercanos sepan si estás detenido o no”, precisa.

Tras activarse, el sistema entrega una lista de recursos y pasos recomendados para las familias, algo vital si no tienen un abogado previamente contratado.

A poco más de un mes de su lanzamiento, la plataforma suma unos 800 usuarios inscritos y ya registra cuatro activaciones reales.

Carolina Socol enfatiza en que el mayor valor de la app es humano: la opción de pedir ayuda y no quedar incomunicado en el momento más difícil.