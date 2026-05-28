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Se retiró de la televisión tras brillar en “BKN” y hoy tiene una cafetería en Las Condes: el radical giro de querido exactor chileno

Su personaje de “Martín Villanueva” marcó la serie con su historia de hermanos.

Felipe Romo

Se retiró de la televisión tras brillar en “BKN” y hoy tiene una cafetería en Las Condes: el radical giro de querido exactor chileno

La serie chilena “BKN” marcó una generación de televidentes en sus 11 temporadas al aire, donde también realizó giras musicales y se convirtió en un fenómeno en la juventud en la primera década de los 2000.

Uno de los personajes más recordados fue el interpretado por Andrés Ortega, “Martín Villanueva”, quien a pesar que se integró con el programa avanzado, se ganó el cariño del público con su historia de hermanos junto a Sebastián (interpretado por Javier Castillo) y Nacho (Francisco Moore).

Sin embargo una vez finalizada la serie Ortega optó por seguir un camino alejado de la actuación, y comenzó sus estudios como ingeniero comercial.

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En 2026 se sumó a un proyecto junto a Juan Pablo Kiessler, piloto comercial con su serie de locales gastronómicos “La R”, que tuvo el estreno de su primer local en Chile en Avenida Apoquindo.

Este proyecto consiste en una cafetería que incluirá un menú de desayunos y postres, así como opciones de catering empresarial y sandwiches.

Queremos que ‘La R‘ sea mucho más que una cafetería. Buscamos crear un rincón amable dentro de la rutina laboral. Un lugar donde comer rico, tomar buen café y recibir una atención que te mejora el día”, comentó el exactor en conversación con “Chócale”.

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