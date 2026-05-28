Polémica en el Senado: oposición acusa exclusión antirreglamentaria de candidatos a secretario general

Una intensa controversia política y reglamentaria se desató al interior del Senado tras la resolución adoptada por la comisión de Régimen Interior de reducir la competencia para el cargo de secretaría general de la Cámara Alta a solo dos postulantes. A propuesta del senador Manuel José Ossandón (RN), la instancia determinó que el proceso de selección final se concentrará exclusivamente en las entrevistas de la exministra Macarena Lobos y el actual prosecretario de la corporación, Luis Rojas. Con esta medida, quedó marginado del concurso el exsecretario de la institución, Raúl Guzmán.

El argumento esgrimido por los parlamentarios que respaldaron la moción apunta a que tanto Lobos como Rojas obtuvieron las calificaciones más altas en la evaluación de antecedentes académicos y trayectoria profesional realizada por una consultora externa. La determinación contó con el voto favorable de casi la totalidad de los integrantes de la comisión, registrando como única excepción el voto en contra de la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN).

Acusaciones de vulneración al debido proceso

La decisión provocó el rechazo inmediato de un sector de la oposición. El senador Juan Luis Castro (PS), actuando en representación del comité de senadores del Socialismo Democrático (SD), ingresó una solicitud formal para anular la resolución de la comisión de Régimen Interior, argumentando que la medida modifica las bases originales del concurso público.

“De manera intempestiva y fuera del marco reglamentario originalmente definido, se intentó excluir anticipadamente a dos postulantes de dicha nómina, pese a que el informe técnico es explícito en señalar que los cuatro candidatos cumplen los requisitos para continuar en competencia. Como Comité de Senadores del Socialismo Democrático hemos solicitado formalmente dejar inhabilitada la decisión adoptada, por estimar que no se ajusta al procedimiento ni a las reglas previamente acordadas”, enfatizó el senador Castro.

El parlamentario socialista complementó que la sesión de Régimen Interior fue convocada formalmente con el único propósito de conocer el reporte de la agencia externa y no para alterar los mecanismos de selección ni las condiciones generales del concurso en pleno desarrollo.

Exigencia de sumario por filtraciones

Junto con el requerimiento de invalidación del acuerdo, el bloque del Socialismo Democrático exigió a la mesa directiva de la corporación la apertura inmediata de un sumario administrativo. La acción busca establecer responsabilidades ante las sucesivas filtraciones de antecedentes de carácter reservado vinculados a las carpetas de los postulantes durante las distintas fases del proceso de evaluación.

Para la oposición, estos hechos revisten una gravedad institucional que daña la legitimidad del nombramiento. Castro concluyó señalando que el Senado requiere finalizar el proceso con estricto apego a las normas establecidas, garantizando la igualdad de trato hacia todos los profesionales en competencia y resguardando la confianza en los procedimientos del Poder Legislativo.