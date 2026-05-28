“No quiero decir ni que le gané”: la humildad del tenista que dio el gran golpe de la edición 2026 de Roland Garros / Anadolu

Juan Manuel Cerúndolo logró el gran impacto en lo que va de la disputa de la edición 2026 de Roland Garros tras despachar al número 1 del mundo, Jannik Sinner.

Desde 2018 que un tenista argentino no le ganaba al mejor tenista de planeta en ejercicio, sacándole el máximo provecho a los calambres y mareos que padeció el italiano por el calor en París.

Sin embargo, la “Compu” abordó su batacazo con mucha humildad. “Tuve suerte. Puse lo mejor y traté de jugar mi mejor tenis, pero tampoco me voy a agrandar, no le estaba pudiendo hacer más de tres games por sets”, comentó en diálogo con ESPN.

“Mi parte la hice bien, pero tampoco quiero decir ni que le gané, fue un tema más de él. Mi parte la cumplí”, comentó Juan Manuel Cerúndolo, abordando también lo que le comentó a Sinner una vez que se concretó su sorpresiva victoria.

“Le dije que sentía pena por él, ojalá se recupere, le dije que tuve suerte. Él fue muy correcto siempre, es un señor, una gran persona. Me felicitó y me deseó suerte”, cerró el 56 del mundo tras abrir el cuadro del segundo Grand Slam del año.