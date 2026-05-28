Evacúan aeropuerto de Antofagasta por objeto sospechoso: GOPE trabaja en el lugar

Un operativo de seguridad se activó durante esta jornada en el Aeropuerto Andrés Sabella de Antofagasta, luego de que se alertara la presencia de un bulto sospechoso en el terminal aéreo.

Producto del procedimiento, se inició la evacuación preventiva de sectores con presencia de pasajeros.

Desde Carabineros informaron que personal especializado del GOPE se encuentra desplegado en el lugar para revisar el objeto y descartar eventuales riesgos.

“A esta hora Carabineros se encuentra desplegado en el Aeropuerto Andrés Sabella de Antofagasta por bulto sospechoso, sectores de pasajeros son evacuados. Trabaja en el lugar personal especializado del GOPE”, señalaron.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) también confirmó el procedimiento a través de sus canales oficiales y recomendó a los pasajeros revisar el estado de sus vuelos directamente con las compañías aéreas.

“Informamos que en el terminal de pasajeros del Aeropuerto Andrés Sabella, se desarrolla en este momento procedimiento de seguridad por bulto abandonado. Si tenías programado un vuelo, te sugerimos contactar a la aerolínea”, indicaron.

Hasta ahora, el operativo se mantiene en desarrollo y las funciones del terminal continúan afectadas mientras se realiza la revisión correspondiente. Se espera que en los próximos minutos las autoridades actualicen la situación y definan si se puede reanudar la operación normal del recinto aéreo.

📍#Antofagasta l Informamos que en el terminal de pasajeros del Ap. Andrés Sabella, se desarrolla en este momento procedimiento de seguridad por bulto abandonado.

Si tenias programado un vuelo, te sugerimos contactar a la aerolínea.

Actualizaremos información. #DGACchile pic.twitter.com/4yaMpcMc4U — DGAC Chile (@DGACChile) May 28, 2026