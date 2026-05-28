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Hacienda insiste en aprobar la megarreforma antes de julio y no descarta ajustes clave: “Lo que no vamos a aceptar nunca es la obstrucción”

El ministro Jorge Quiroz reiteró que el Ejecutivo mantiene disposición al diálogo, pero pidió avanzar en los plazos.

Nelson Quiroz

AGENCIA UNO

AGENCIA UNO / Oscar Guerra

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abrió este jueves la puerta a modificaciones en la denominada “megarreforma” impulsada por el Gobierno, cuyo inicio de tramitación en el Senado está previsto para la próxima semana.

En medio de las dudas sobre eventuales cambios al proyecto, el secretario de Estado afirmó que el Ejecutivo mantiene disposición para negociar con la oposición, especialmente en materias como invariabilidad tributaria, crédito al empleo y otros incentivos económicos.

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Agencia Uno

“Siempre vamos a estar dispuestos a conversar, a hacer cambios, a hacer ajustes, atendiendo a distintas realidades”, sostuvo Quiróz. No obstante, advirtió que “lo que no vamos a aceptar nunca es la obstrucción”.

El ministro evitó confirmar modificaciones específicas, pese a que el titular de la Segpres, José García Ruminot, había mencionado posibles ajustes en la invariabilidad tributaria y beneficios ligados al empleo. “Puede ser eso u otras cosas, o nada, pero tenemos que siempre conversar y avanzar”, señaló.

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El jefe de la billetera fiscal también vinculó el debate fiscal con la necesidad de acelerar la economía y atraer inversión privada. “Es más importante que nunca reactivar la economía nacional”, afirmó, agregando que Chile necesita incentivar a los inversionistas “que se queden en Chile, y de los que no están en Chile, que vengan”.

Según explicó, el Ejecutivo considera fundamental entregar certezas tributarias para fomentar nuevos proyectos. “La invariabilidad sí es fundamental, sí es fundamental dar certeza hacia adelante de las inversiones que se hagan en este período”, enfatizó.

El titular de Hacienda defendió además el reciente informe de finanzas públicas, cuestionado por sectores políticos debido a su impacto en el debate económico y legislativo. “Nosotros tenemos que reflejar cuál es la verdad fiscal en Chile”, afirmó, descartando que el documento haya sido elaborado considerando consecuencias políticas.

En paralelo, confirmó que el Gobierno trabaja en nuevas indicaciones al proyecto, recogiendo propuestas surgidas durante la discusión en la Cámara de Diputados y Diputadas. “Creo que va a resultar una indicación mucho más eficaz y eficiente”, indicó.

Finalmente, el ministro Quiroz reiteró que la meta del Ejecutivo es despachar la reforma antes de julio. “El país no puede esperar. Tenemos muchísimas horas para conversar, pero tenemos que avanzar en los tiempos”, concluyó.

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