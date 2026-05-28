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Hot Wheels Monster Trucks Live suma nueva función en Chile tras alta demanda de entradas: revisa fechas y preventa

El espectáculo llegará al Movistar Arena con acrobacias extremas, motocross freestyle y el debut mundial del nuevo camión Rhinomite.

Nelson Quiroz

“Hot Wheels Monster Trucks Live Chile”,

“Hot Wheels Monster Trucks Live Chile”,

El espectáculo familiar Hot Wheels Monster Trucks Live: Glow-N-Fire sumó una nueva función en Chile tras agotar rápidamente gran parte de las entradas para sus primeras presentaciones en el Movistar Arena.

La gira internacional regresa al país luego del éxito alcanzado en 2025, cuando “Glow-N-Fire” obtuvo el premio Pollstar como “Espectáculo Familiar del Año”.

Ahora, la nueva temporada llegará a Santiago los días 18 y 19 de julio de 2026 con una puesta en escena renovada y el estreno mundial de un nuevo camión monstruo: Rhinomite, inspirado en un rinoceronte y diseñado para protagonizar acrobacias extremas.

La producción adelantó que el espectáculo incluirá maniobras inéditas realizadas por los Monster Trucks de Hot Wheels, además de un nuevo truco de motocross freestyle denominado “No-Handed Front Flip”, ejecutado por pilotos FMX.

Entre los vehículos que serán parte del show destacan Mega Wrex, Tiger Shark, Bone Shaker, Bigfoot y Skelesaurus, junto a un dinosaurio robot que escupe fuego y destruye automóviles en escena.

La preventa exclusiva para la nueva función, agendada para el domingo 19 de julio a las 18:30 horas, comenzará el martes 2 de junio a las 11:00 horas para clientes Santander, mientras que la venta general partirá el miércoles 3 de junio a través de PuntoTicket.

El evento también contará con experiencias especiales para el público. La “Pre-Show Party” permitirá a los asistentes ingresar a la pista antes de cada función para ver de cerca los camiones, obtener autógrafos y compartir con los pilotos. Además, se ofrecerá una experiencia VIP backstage con acceso exclusivo tras bambalinas y productos oficiales del espectáculo.

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