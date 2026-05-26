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Quién era el influencer chileno que murió esta semana a los 21 años: tenía miles de seguidores en redes sociales

“Díganme que es broma” y “No lo puedo creer, lo admiraba con toda el alma”, fueron algunas de las reacciones de quienes lo conocían en plataformas digitales.

Javier Méndez

Quién era el influencer chileno que murió esta semana a los 21 años: tenía miles de seguidores en redes sociales

La muerte de Damián Ramírez Vargas conmocionó esta semana a la comunidad digital chilena y al mundo universitario de La Araucanía.

El joven creador de contenido, conocido en plataformas como @damiaan.ps, tenía apenas 21 años y había logrado construir su propia audiencia en redes sociales con más de 15 mil seguidores.

Ramírez cursaba la carrera de Derecho en la Universidad de La Frontera, una de las instituciones públicas más importantes del sur de Chile. Quienes lo conocieron lo describen como un joven comprometido, participativo y con una vocación clara por el servicio colectivo.

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“Díganme que es broma” y “No lo puedo creer, lo admiraba con toda el alma”, fueron algunas de las reacciones de sus seguidores tras conocer la noticia.

Las causas de su muerte no han sido informadas públicamente hasta el momento.

El Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la UFRO lo despidió destacando “su disposición y compañerismo” y asegurando que “su huella quedará impregnada en todos los rincones de nuestra universidad”.

Damián también militaba en la Juventud Socialista de Chile. Desde la organización, el Regional Araucanía recibió el respaldo de la Dirección Nacional, que expresó su dolor ante la pérdida de quien describieron como “nuestro compañero”.

@damiaan.ps

Respondiendo a los comentarios que escriben los visualizadores. Anoche estuve toda la jornada leyendo solo para poder traerles este vídeo cargado de evidencia historica de diversas fuentes, en su mayoría, del mundo anglosajón. Les pido con mucha humildad, si les gusta este contenido, apoye lo y demuestrenme que quieren más, compartan, comenten. Fue el vídeo que más empeño y edición le he puesto ❤️

♬ Passionate Spanish Flamenco, Spanish(1324022) - tmk93
@damiaan.ps

Espero el comentario del weón que quiera empatar la cancha con cualquier otra cosa nada que ver

♬ original sound - remy
@damiaan.ps

Chile está dormido, otra vez. Mientras la patria no se de cuenta que el capital organizado dentro del Estado genera esto, nunca cambiaremos #izquierda #comunismo #politica #derecha

♬ Dvořák/Romantic Piece 3(845624) - Issaku Matsumoto

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