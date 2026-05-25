Cinco réplicas sacuden el norte de Chile tras fuerte sismo de 6.9 registrado en Calama
El Centro Sismológico Nacional informó que las réplicas alcanzaron magnitudes de hasta 4,3.
Cinco réplicas se han registrado en el norte de Chile luego del fuerte sismo de magnitud 6,9 que afectó la tarde de este lunes a la ciudad de Calama, en la región de Antofagasta.
De acuerdo con datos del Centro Sismológico Nacional, el movimiento principal ocurrió a las 17:52 horas, con epicentro cercano a Calama y una profundidad de 94 kilómetros.
Tras el evento principal, comenzó una seguidilla de réplicas en menos de 30 minutos. La primera ocurrió a las 18:03 horas y alcanzó una magnitud de 4,3, con epicentro a 12 kilómetros al noreste de Calama y una profundidad de 106 kilómetros.
Posteriormente, a las 18:08 horas, se registró una segunda réplica de magnitud 4,2 a 38 kilómetros al noreste de la ciudad minera y a 112 kilómetros de profundidad.
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Minutos después, a las 18:11 horas, ocurrió una tercera réplica de magnitud 3,9, ubicada a 22 kilómetros al noreste de Calama y a 112 kilómetros de profundidad.
La cuarta réplica se registró a las 18:14 horas, alcanzando una magnitud de 3,4 y con epicentro a 20 kilómetros al este de Calama, a una profundidad de 103 kilómetros.
A esta secuencia se sumó una quinta réplica, reportada a las 18:20 horas de magnitud de 3,4 y con epicentro a 29 kilómetros al noreste de Camala.
Las autoridades y organismos técnicos continúan monitoreando la actividad sísmica ante la posibilidad de nuevas réplicas durante las próximas horas.
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