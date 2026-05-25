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Cinco réplicas sacuden el norte de Chile tras fuerte sismo de 6.9 registrado en Calama

El Centro Sismológico Nacional informó que las réplicas alcanzaron magnitudes de hasta 4,3.

Javiera Rivera

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Cinco réplicas se han registrado en el norte de Chile luego del fuerte sismo de magnitud 6,9 que afectó la tarde de este lunes a la ciudad de Calama, en la región de Antofagasta.

De acuerdo con datos del Centro Sismológico Nacional, el movimiento principal ocurrió a las 17:52 horas, con epicentro cercano a Calama y una profundidad de 94 kilómetros.

Tras el evento principal, comenzó una seguidilla de réplicas en menos de 30 minutos. La primera ocurrió a las 18:03 horas y alcanzó una magnitud de 4,3, con epicentro a 12 kilómetros al noreste de Calama y una profundidad de 106 kilómetros.

Posteriormente, a las 18:08 horas, se registró una segunda réplica de magnitud 4,2 a 38 kilómetros al noreste de la ciudad minera y a 112 kilómetros de profundidad.

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Minutos después, a las 18:11 horas, ocurrió una tercera réplica de magnitud 3,9, ubicada a 22 kilómetros al noreste de Calama y a 112 kilómetros de profundidad.

La cuarta réplica se registró a las 18:14 horas, alcanzando una magnitud de 3,4 y con epicentro a 20 kilómetros al este de Calama, a una profundidad de 103 kilómetros.

A esta secuencia se sumó una quinta réplica, reportada a las 18:20 horas de magnitud de 3,4 y con epicentro a 29 kilómetros al noreste de Camala.

Las autoridades y organismos técnicos continúan monitoreando la actividad sísmica ante la posibilidad de nuevas réplicas durante las próximas horas.

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Centro Sismológico Nacional

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