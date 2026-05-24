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Tres chilenos son detenidos por robos en casas de deportistas en el extranjero: eran buscados por el FBI

Los delincuentes mantienen un historial delictivo que los vincula con famoso grupo que asaltó viviendas de reconocidas figuras en Estados Unidos.

Felipe Romo

Captura PDI

Captura PDI

Un grupo de tres chilenos fueron detenidos tras su participación en el robo de la propiedad del extenista argentino Juan Martín del Potro, así como su presunto papel en otros actos delictivos junto a una banda especializada en atracos a viviendas de deportistas en el extranjero.

Esto fue posible gracias a un trabajo colaborativo entre Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol Chile, la Policía de Investigaciones (PDI) y el FBI, quienes tenían en la mira al trío de delincuentes hace meses.

Una detención tuvo lugar en la comuna de Lampa, con el arresto de uno de ellos. Mientras que los otros dos fueron interceptados en Argentina, y según los antecedentes habrían cruzado por un paso no habilitado para seguir cometiendo robos en esta misma modalidad.

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Según informó el inspector Sebastián González de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Occidente, su patrón delictivo consistía en una observación de las propiedades de los deportistas por redes sociales, con un seguimiento de los momentos donde quedaban sin gente en el interior para ingresar.

Sin embargo, Interpool Chile comunicó que los tres antisociales no cuentan con mayores antecedentes en Chile al tener sus actividades fuera del país, por lo que serán juzgados por el sistema judicial de Argentina y Estados Unidos.

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