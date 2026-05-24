;

Seis delincuentes armados irrumpieron en una vivienda durante violento ‘turbazo’ en La Serena

Los involucrados sustrajeron un vehículo y se dieron a la fuga.

Felipe Romo

Paulina Marín

Seis delincuentes armados irrumpieron en una vivienda durante violento ‘turbazo’ en La Serena

Seis delincuentes armados irrumpieron en una vivienda durante violento ‘turbazo’ en La Serena / Hans Scott

Durante horas de la madrugada de este domingo 24 de mayo se registró un violento ‘turbazo’ en el sector oriente de La Serena, protagonizado por seis delincuentes armados que irrumpieron en una vivienda.

Los hechos tuvieron lugar en calle Carmen Silva Rojas en el sector Serena oriente norte, y la información preliminar indicó que los antisociales lograron sustraer un vehículo que posteriormente fue abandonado en la zona de Punta Mira.

Revisa también:

ADN

El automóvil robado pudo ser recuperado por Carabineros gracias a un sistema de rastreo GPS.

Los involucrados se dieron a la fuga tras dejar dejar el vehículo, y aún se desconoce su paradero. Las autoridades se encuentran en su búsqueda mientras personal policial realiza las pericias correspondientes para dar con su paradero.

Contenido patrocinado

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Reforma de Pensiones ampliará la cobertura de la PGU 2026 y aumentará el monto de los pagos

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

Muere estrella de la TV de los 90s tras someterse a un tratamiento médico: Brilló en programa de CHV

&#039;Es el más inocente...&#039;: Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

'Es el más inocente...': Kidd Voodoo revela en exclusiva cuál es su apodo favorito de los fanáticos

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: &#039;Me resulta muy difícil...&#039;

Este momento que se vivió en el Festival de Cannes emocionó a todos: 'Me resulta muy difícil...'

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

Impacto por filtración de video de violenta pelea en pleno programa en vivo: se habría provocado por inesperada burla

&#039;The Batman 2&#039;: estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

'The Batman 2': estos son los nuevos actores que se suman a la secuela con Robert Pattinson

&#039;Parecido, pero no es lo mismo&#039;: La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

'Parecido, pero no es lo mismo': La gran confusión que se vivió en plena transmisión de programa y que ya es viral en redes sociales

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Los Problemas libera su primer disco en inglés como antesala a su gira europea 2026

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

Polerón sobre camisa: la combinación preppy que volvió a tomarse el street style

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad