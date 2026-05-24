Seis delincuentes armados irrumpieron en una vivienda durante violento ‘turbazo’ en La Serena / Hans Scott

Durante horas de la madrugada de este domingo 24 de mayo se registró un violento ‘turbazo’ en el sector oriente de La Serena, protagonizado por seis delincuentes armados que irrumpieron en una vivienda.

Los hechos tuvieron lugar en calle Carmen Silva Rojas en el sector Serena oriente norte, y la información preliminar indicó que los antisociales lograron sustraer un vehículo que posteriormente fue abandonado en la zona de Punta Mira.

El automóvil robado pudo ser recuperado por Carabineros gracias a un sistema de rastreo GPS.

Los involucrados se dieron a la fuga tras dejar dejar el vehículo, y aún se desconoce su paradero. Las autoridades se encuentran en su búsqueda mientras personal policial realiza las pericias correspondientes para dar con su paradero.