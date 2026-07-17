Una compleja situación se vive en la comuna de Combarbalá, Región de Coquimbo, a raíz del intenso sistema frontal que afecta a la zona.

Las autoridades locales decretaron la evacuación preventiva de las poblaciones Jennifer Alfaro y El Molino debido al inminente riesgo de desborde del río local, el cual presenta un caudal calificado como “histórico”.

La alcaldesa de la comuna, Marta Angélica Carvajal, confirmó que los equipos de emergencia se desplegaron en terreno para retirar a los vecinos de dichos sectores, incluyendo el rescate de adultos mayores que se encontraban sin vías de comunicación en sus hogares. Las familias evacuadas están siendo trasladadas hacia los albergues habilitados en la comuna.

La jefa comunal informó que la conectividad terrestre se encuentra interrumpida, dejando a la cabecera municipal aislada de sus localidades interiores debido a cortes en los caminos.

Asimismo, se registraron graves fallas en el suministro eléctrico en diversos puntos rurales, afectando inicialmente a sectores como Ramadillas, San Marcos y Quilitapia. Las labores de rescate y asistencia a familias en las zonas rurales también se han visto complicadas por el estado de las rutas.

De acuerdo con los datos de MeteoChile aportados durante la emergencia, Combarbalá registró la caída de 140 milímetros de agua en un corto período de tiempo, una cifra histórica si se considera que en un año normal las precipitaciones promedian los 150 milímetros en la zona.

Ante la declaración de Alerta Roja, la alcaldesa Carvajal destacó la coordinación efectuada con el Gobierno Central y el despliegue en terreno del SEREMI de Minería, Juan Carlos Salinas, quien arribó a la comuna con maquinaria pesada.