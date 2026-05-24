Retroexcavadora impactó dos vehículos en Osorno y levantó las alertas en los vecinos: “podrían haber sido niños...”

Un accidente que involucró la colisión fe una retroexcavadora contra dos vehículos particulares en un vecindario del sector de Praderas de Pilauco en Osorno levantó preocupación en los residentes.

En un registro que fue captado por las cámaras de seguridad mostró el momento cuando la maquinaria circulaba a alta velocidad por las calles, y en un error de calculo impactó a los autos estacionados en la cuadra.

Patricia Nahuelpan, presidente de la Junta de Vecinos de la zona se refirió a este incidente y la creciente preocupación por la alta cantidad de vehículos industriales.

“El operario iba a una velocidad más o menos alta y llevaba las patas de la maquinaria abiertas (...) estamos como vecinos bien preocupados, tenemos dos construcciones grandes alrededor de nuestra villa”, afirmó en conversación con Meganoticias.

A este testimonio se sumó un residente que apuntó al cuidado de las familias ante la imprudencia de los conductores industriales.

“Por suerte fueron solamente vehículos, pero podrían haber sido niños o las mismas mascotas. Se deberían tomar los resguardos, justamente porque no es lo normal que estén movilizándose ”, sentenció Sebastián González.