La increíble razón por la despidieron a ginecóloga en hospital de Santiago: tuvo que asistir a partos con licencia médica

Una increíble situación se vivió en el sector de la salud pública con el despido de una ginecóloga que tuvo que obviar su licencia médica para atender pacientes en un centro asistencial de San José en Santiago al no tener reemplazo.

El caso se originó tras problemas gastrointestinales de la profesional durante su turno de 24 horas en el centro asistencial de la región Metropolitana, donde también ejerce. Este cuatro empeoró, se presentó al médico y recibió una licencia para un lunes y martes, días en que no tenía un reemplazo para dar asistencia en su área.

Al no poder abandonar su turno se presentó y atendió alrededor tres a cuatro pacientes. Su abogada Gabriela Muñoz conversó con LUN y entregó detalles inéditos del caso que data de 2023.

“En el área de la salud está normalizado que muchos médicos tengan que hacer el turno aunque estén enfermos, porque en la salud pública gestionar un reemplazo de un médico especialista es muy complejo. En este caso no había posibilidad de reemplazo, así que ella tuvo que continuar con su turno”, explicó.

El caso se desencadenó tras la ausencia de la ginecóloga el día siguiente a esto en un centro asistencial en San Fernando, región de O´Higgins, donde también prestaba servicios. Al no ir producto de su licencia, fue despedida.

Su defensa presentó un recurso ante la Contraloría General de la República, que resolvió no dar válido el despido de manera temporal hasta que se clarificaran los motivos administrativos por los que no tenía un reemplazo.

Desde la institución emitieron un comunicado donde informaron que el caso “sigue en curso” y que se “abstendrá de emitir pronunciamientos”.