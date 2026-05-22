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VIDEO. Difunden registro de grupo que engañaba con perfiles falsos en aplicaciones de citas para asaltar en Las Condes

Los delincuentes intimidaban a sus víctimas con armas de fuego y los amarraban para robar especies de valor.

Nicolás Lara Córdova

Difunden registro de grupo que engañaba con perfiles falsos en aplicaciones de citas para asaltar en Las Condes

Este viernes, Carabineros logró detener a una banda criminal que utilizaba perfiles falsos en la aplicación de citas, Grindr, para realizar violentos robos en la comuna de Las Condes.

Uno de los individuos concretaba la cita y este era acompañado por el resto del grupo que asaltaba a sus víctimas.

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De acuerdo al modus operandi compartido por Movilh, una vez los delincuentes entraban al domicilio, estos intimidaban a los residentes con armas de fuego, y luego los amarraban para robar especies de valor.

Según información entregada por el jefe de la Fiscalía Local de Las Condes, Francisco Lanas, una de las víctimas avaluó la sustracción en ocho millones de pesos y el trabajo pericial en los departamentos, permitió que Carabineros lograra detener al grupo.

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