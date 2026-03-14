Candelabro tras su show en Lollapalooza Chile 2026: “Tratamos de mantenernos en la línea del país en el que queremos vivir”

Este sábado se realizó la segunda fecha del Lollapalooza Chile 2026 y una banda nacional se robó las miradas de todos los fanáticos que se acercaron hasta el Cenco Mall Stage.

Candelabro se presentó por segunda vez en el reconocido festival de música que se desarrolla en el Parque O’Higgins y llamó la atención por los visuales que utilizaron durante su presentación.

La banda nacional utilizó imágenes de José Antonio Kast, Javier Milei, Donald Trump y Benjamín Netanyahu, a quienes le pusieron unas esvásticas en sus frentes para dar un mensaje político, lo cual provocaron los gritos contra el actual presidente de Chile.

Candelabro usó visuales contra los políticos de ultra derecha durante su show en Lollapalooza, seguido de gritos de “chúpalo, Kast” pic.twitter.com/7kRhw3PXcG — It Sounds Alternative #LollaCl (@itsoundsalt) March 14, 2026

Tras su show en el Parque O’Higgins la banda nacional conversó con ADN.cl sobre lo que fue su presentación en el festival de música.

- ¿Cómo vivieron este crecimiento? ¿Cómo se sienten?

Matías Ávila: Creo que hablo por mí y por todo el grupo. Estamos súper contentos, muy agradecidos de esta oportunidad. Era algo que nosotros no nos esperábamos, una invitación que llegó como medio imprevisto, pero a veces las cosas de imprevistos suelen ser buenas, así que decidimos aceptar este desafío, confiar en nuestro equipo de trabajo, confiar en nosotros mismos como músicos y estamos súper contentos en realidad como de poder digamos participar de estos festivales grandes.

- Se nota la complicidad, la amistad y trabajo en equipo, ¿cómo logran tener este show?

Luis Ayala: Yo creo que esa como conexión que que es visible en el escenario por parte de nosotros se da porque llevamos tocando mucho tiempo y más que tocar así como un poco por trabajo, tocamos porque nos gusta, porque lo hemos hecho como desde hace muchos años y más que nada es como se siente como jugar en el escenario, siento yo.

- “Deseo, carne y voluntad” es una de sus últimas creaciones con una inspiración muy cotidiana. En algún momento leí que se inspiraron porque habían visto a alguien caminando desnudo por la Alameda...

Matías Ávila: Eso pasó en una salida pedagógica. Es una anécdota que tal vez no es tan entretenida para mí recordar, pero es así, a veces nos pregunta por qué hicimos esa canción o por qué hicimos el disco, en torno a qué matriz. Nosotros hacemos música en torno a las cosas que vemos, las que vivimos, tratamos de mantenernos en la línea del país en el que queremos vivir, en el país que en el fondo nosotros nos sentimos representados, entonces tratamos de abordar un poco nuestra cotidianidad.

- El arte también es un medio de expresión ¿cómo se sienten como medio de transporte para poder hablar?

Javiera Donoso: Como decía ‘Mati’, hablamos de nuestra cotidianidad, de las cosas que nos complican, lo que nos acompleja, pero también de lo que vemos que el resto de nuestra generación también la acompleja y son temáticas que están siempre dando vueltas y que son las que tenemos que conectar finalmente. Estamos ahí en el día a día.