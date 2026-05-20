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Plan Protege Invierno 2026: de qué se trata y cuáles son todos los beneficios que entregará

El programa incorpora nuevas alianzas para distribuir alimentos, vestuario y otros insumos esenciales.

Javiera Rivera

Plan Protege Invierno 2026: de qué se trata y cuáles son todos los beneficios que entregará

Plan Protege Invierno 2026: de qué se trata y cuáles son todos los beneficios que entregará / Getty Images

Con la llegada de las bajas temperaturas, el Gobierno lanzó el Plan Protege Invierno 2026, una estrategia que busca resguardar a personas en situación de calle y a otros grupos vulnerables frente a las condiciones climáticas extremas.

La iniciativa contempla un aumento del 300% en la disponibilidad de albergues y rutas de atención en comparación con la cobertura base anual. Además, este invierno se proyecta una atención reforzada en 99 comunas a lo largo del país.

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Entre las principales medidas se encuentra la activación del Código Azul, un protocolo de emergencia que opera cuando se pronostican temperaturas iguales o inferiores a 0°C, o cuando se registran 5°C o menos con lluvia, nieve o aguanieve.

¿Qué beneficios incluye el Plan Protege Invierno 2026?

El plan considera una serie de ayudas para enfrentar el frío y proteger la salud de las personas más expuestas:

  • Hospedaje en albergues habilitados
  • Alimentación y entrega de productos esenciales
  • Rutas móviles de atención en terreno
  • Cupón de Gas Licuado
  • Entrega de ropa nueva y personalizada
  • Atención médica y traslados de emergencia

Además, gracias a convenios con la Red de Alimentos y el Banco de Ropa, se distribuirán raciones de comida, artículos básicos y vestimenta a 1.740 personas alojadas en refugios.

¿Cómo ayudar a una persona en situación de calle?

El Gobierno habilitó una Central de Coordinación que funciona las 24 horas del día. Si ves a una persona que necesita abrigo, refugio o atención médica, puedes comunicarte al Fono Calle 800 104 777, opción 0.

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