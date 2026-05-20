Plan Protege Invierno 2026: de qué se trata y cuáles son todos los beneficios que entregará
El programa incorpora nuevas alianzas para distribuir alimentos, vestuario y otros insumos esenciales.
Con la llegada de las bajas temperaturas, el Gobierno lanzó el Plan Protege Invierno 2026, una estrategia que busca resguardar a personas en situación de calle y a otros grupos vulnerables frente a las condiciones climáticas extremas.
La iniciativa contempla un aumento del 300% en la disponibilidad de albergues y rutas de atención en comparación con la cobertura base anual. Además, este invierno se proyecta una atención reforzada en 99 comunas a lo largo del país.
Revisa también
Entre las principales medidas se encuentra la activación del Código Azul, un protocolo de emergencia que opera cuando se pronostican temperaturas iguales o inferiores a 0°C, o cuando se registran 5°C o menos con lluvia, nieve o aguanieve.
¿Qué beneficios incluye el Plan Protege Invierno 2026?
El plan considera una serie de ayudas para enfrentar el frío y proteger la salud de las personas más expuestas:
- Hospedaje en albergues habilitados
- Alimentación y entrega de productos esenciales
- Rutas móviles de atención en terreno
- Cupón de Gas Licuado
- Entrega de ropa nueva y personalizada
- Atención médica y traslados de emergencia
Además, gracias a convenios con la Red de Alimentos y el Banco de Ropa, se distribuirán raciones de comida, artículos básicos y vestimenta a 1.740 personas alojadas en refugios.
¿Cómo ayudar a una persona en situación de calle?
El Gobierno habilitó una Central de Coordinación que funciona las 24 horas del día. Si ves a una persona que necesita abrigo, refugio o atención médica, puedes comunicarte al Fono Calle 800 104 777, opción 0.
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