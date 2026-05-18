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VIDEO. Insólito error en cadena de comida rápida: hamburguesa de cliente llegó sin pan, sin carne y sin queso

El usuario mostró en redes sociales el curioso resultado de su compra y sorprendió a miles de personas con el contenido.

Javiera Rivera

@animalito0

@animalito0

Un curioso registro se volvió viral en redes sociales luego de que un cliente de McDonald’s recibiera un pedido muy distinto a lo que esperaba.

En lugar de una hamburguesa completa, el envase contenía únicamente cebolla, kétchup y pepinillos, lo que sorprendió tanto al comprador como a miles de usuarios que comentaron el video.

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Según relató el propio cliente @animalito0, el problema ocurrió al momento de realizar el pedido en la aplicación de la cadena de comida rápida.

El usuario creyó que estaba agregando ingredientes extra, pero en realidad eliminó el pan, la carne y el resto de los componentes del producto.

El registro rápidamente se viralizó y abrió un debate entre quienes responsabilizaron a la plataforma y quienes señalaron que el error fue del consumidor al no revisar con atención su compra antes de confirmarla.

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