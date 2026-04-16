Father’s Team League 2026 entra en su fase decisiva: estos son los clasificados para los cuartos de final / @andycorrea_fotografa

La Father’s Team League 2026 vive uno de sus momentos más emocionantes tras el cierre de la fase regular del torneo, que ya definió a los ocho equipos clasificados a los cuartos de final.

El certamen de fútbol 7 para apoderados se consolida como uno de los torneos más atractivos de la temporada, destacando por su pasión, intensidad y constantes sorpresas.

En una última jornada cargada de suspenso, seis equipos campeones de distintas ligas disputaron solo tres cupos disponibles para avanzar a la siguiente ronda. Finalmente, los representantes de los colegios Andrée English School y Dunalastair lograron asegurar su clasificación, completando el cuadro de equipos que lucharán por el título.

El calendario en busca de la gloria

Entre los clasificados a cuartos de final figuran los equipos representantes de los colegios Saint George’s, San Francisco de Asís, San Pedro Nolasco, Calasans, Dunalastair y Andrée English School, reafirmando el alto nivel competitivo del torneo.

La organización ya tiene calendarizadas las próximas etapas:

Cuartos de final: miércoles 22 de abril

miércoles Semifinales: miércoles 29 de abril

miércoles Gran final: miércoles 6 de mayo

Todos los encuentros se disputarán en el Club Deportivo Universidad San Sebastián, a partir de las 21:00 horas.

La gran final culminará con la entrega de la Copa Father’s Team League, un trofeo especialmente diseñado por Milled, reconocida como la casa de trofeos más importante de Latinoamérica, agregando un sello de distinción a esta edición del torneo.

Las llaves de cuartos: