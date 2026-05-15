Defensoría de la Niñez advierte riesgo en menores por proyecto del Gobierno que permite acceso a datos de migrantes irregulares

Durante este viernes, la Defensoría de la Niñez manifestó su preocupación por la propuesta legislativa presentada por el Ejecutivo que faculta a autoridades a requerir antecedentes personales a distintos órganos de la Administración del Estado, incluidas instituciones de salud y educativas.

El defensor de la Niñez, Anuar Quesille Vera, advirtió que la medida “puede generar efectos graves en la vida de niños, niñas y adolescentes”, apuntando a posibles consecuencias en el acceso a servicios básicos y espacios de protección.

En esa línea, explicó que “si hospitales, consultorios, jardines infantiles, escuelas u otros espacios de protección son percibidos por las familias como lugar de fiscalización migratoria, existe un riesgo concreto de que dejen de acudir a controles médicos, a vacunación, a atención de urgencia, a espacios educativos o servicios de protección”.

“Eso afecta directamente derechos garantizados por la ley 21.430 y por la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconocen que niños, niñas y adolescentes son titulares de derechos con independencia de la situación migratoria de sus padres o de sus cuidadores”, afirmó.

Finalmente, Quesille recalcó que “el Estado tiene facultades legítimas para regular la política migratoria, pero esas medidas no pueden terminar generando separación familiar, pérdida de red de apoyos, barreras de acceso a salud, educación o protección, ni escenarios de mayor desprotección”.

“Llamamos al Ejecutivo y al Congreso a reconsiderar esta propuesta incorporando resguardos explícitos, estrictos y proporcionales, siempre teniendo a la vista el interés superior del niño y el deber reforzado del Estado de proteger especialmente a niños, niñas y adolescentes migrantes o en situación de vulnerabilidad”, concluyó.