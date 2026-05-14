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Daniela Aránguiz explotó contra Jorge Valdivia tras contar la última petición que le hizo: “Rasca y ordinaria”

La opinóloga y panelista del programa Sígueme de TV+ reveló la insólita situación que vivió junto a su exmarido.

Nicolás Lara Córdova

Daniela Aránguiz explotó contra Jorge Valdivia tras contar la última petición que le hizo: “Rasca y ordinaria”

Daniela Aránguiz dio a conocer una llamativa solicitud que le habría realizado su exesposo, Jorge Valdivia, en el episodio más reciente del programa Sígueme de TV+.

En palabras de la opinóloga, el exfutbolista le envió un correo electrónico solicitándole que le devuelva los anillos de matrimonio que él le entregó cuando estaban casados.

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“No encuentro nada más flaite, que uno llame pidiendo los regalos que uno hizo, sobre todo si esos regalos tienen significado”, añadió.

“Por favor, Jorge Valdivia, no me sigas pidiendo las argollas de matrimonio, porque lo encuentro lo más ordinario”, agregó Daniela Aránguiz.

Tras esto, Aránguiz reveló que ella no devolverá dichas argollas porque las fundió para dárselas en un futuro a la hija que tienen en común. Esta situación se la habría comentado a Valdivia, quien respondió con un “ok”.

“Yo no sé para qué las quiere,si para comprarle un anillo a la polola nueva o las quiere de recuerdo de algo simbólico,pero te lo juro,qué cuestión más rasca y ordinaria”, cerró.

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