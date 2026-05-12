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AUDIO. “Lucero no está en buen nivel, más allá de que hizo dos goles... Esperemos que pueda rendir como en Colo Colo”

En conversación con ADN Deportes, César Vaccia, exentrenador bicampeón con Universidad de Chile, abordó la irregularidad que ha marcado el semestre del cuadro azul.

Javier Catalán

Andrés Fernández

César Vaccia, exentrenador de la U

César Vaccia, exentrenador de la U

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La Universidad de Chile sigue sufriendo con su irregularidad en este 2026 y, en parte, mucho tiene que ver la falta de gol que atraviesa el equipo.

César Vaccia, exentrenador bicampeón con los azules, conversó con ADN Deportes sobre el pobre momento ofensivo que vive el conjunto dirigido por Fernando Gago.

“Los entrenadores tenemos que tener mucha paciencia. Al principio, cuando ‘Paqui’ Meneghini habló de Octavio Rivero, de Lucero, de Vargas, y sumábamos a eso a Vásquez, la verdad es que estábamos muy bien cubiertos, pero los imponderables en el fútbol suceden”, señaló de entrada el también exfutbolista.

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“Rivero jugó un tiempo y nada más; Lucero no está en un buen nivel, más allá de que hizo dos goles, no es el jugador que está rindiendo como quisiéramos. Esperemos que pueda tener el nivel que mostró en Colo Colo. Después está Vargas, que creo que es el que más ha cumplido”, agregó.

Además, el técnico abordó el complicado momento que atraviesa Lucas Assadi. “Hay mucha confianza en él, pero tiene que demostrarlo. Eso ya se reflejó en este contrato por dos años. Creo que eso le va a hacer muy bien en lo anímico, se va a motivar aún más y va a alcanzar el nivel que todos queremos”, afirmó.

Es un jugador que debe jugar detrás de los delanteros, pero con libertad. Y para eso hay que poner dos futbolistas detrás de él que puedan cumplir ambas funciones; uno que llegue al área y, al menos, uno que tenga labores de contención”, cerró Vaccia.

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