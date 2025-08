Chile gana dos medallas en el Mundial Sub 21 de esquí náutico

El esquí náutico chileno tuvo una destacada actuación en el Mundial Sub 21 de la especialidad.

Todo por lo hecho por Daniela Kretschmer y Trinidad Espinal en el slalom del evento que se desarrolla en Canadá.

De hecho, las dos nacionales forzaron un desempate con la peruana Cristhiana de Osma tras esquivar cuatro boyas a 11,25 metros.

Las tres debieron disputar un desempate, donde se impuso de Osma tras marcar 2 boyas a 10,75. Las chilenas, en tanto, volvieron a empatar con 3 boyas al sexto recorte, lo que obligó a definir de acuerdo a la marca en la ronda preliminar, instancia en la que Daniela Kretschmer superó por media boya a Trinidad Espinal.

“Estoy muy contenta con este resultado. Es un logro muy grande para mí y que tiene harto trabajo y esfuerzo detrás. Después de haber ganado el mundial sub 17, ganar una medalla de plata en sub 21 es un paso importante, que me va consolidando como esquiadora y me ayuda a proyectarme en mi carrera deportiva. Agradezco mucho el apoyo de mi equipo, mi familia, la federación, el IND y mi entrenador Rodrigo Miranda, que han hecho todo esto posible y han sido parte de todo este proceso”, dijo Daniela Kretschmer, que se quedó con la plata.

“Estoy muy contenta con la medalla, aunque quería un poco más. El deporte es así y hay que aprender de los errores y seguir adelante. Ahora vamos con todo a los Juegos Panamericanos Junior de Paraguay, que serán en un par de semanas. En Chile hay un gran nivel de slalom y eso me pone muy orgullosa”, comentó Trinidad Espinal, quien ganó el bronce.

Con esta doble llegada al podio en el slalom del Mundial Sub 21 de esquí náutico, Chile ya suma 15 preseas en este tipo de eventos, siendo esta la quinta ocasión consecutiva donde nuestra selección consigue preseas.