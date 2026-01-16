En medio de la locura en que se volvió Pucón días atrás por el Ironman 70.3, una figura no vinculada directamente con el triatlón sorprendió con su aparición siguiendo la prueba.

Hablamos de una joven estrella del Team Chile, Matías González, que con apenas 17 años fue campeón mundial en las figuras de la cita planetaria del esquí náutico que se desarrolló en Recetto, Italia.

¿Qué tiene que ver él con el triatlón? Un fuerte lazo familiar, considerando que sus primas son dos figuras de la especialidad, Macarena y Catalina Salazar. Además, su padre también practica este deporte.

“Entrena todo el día, toda la mañana. Después se adapta para llevarnos a nuestro entrenamiento, después para nuestras competencias. Es una inspiración para mí, sé que es lo que le gusta a este deporte”, resaltó Matías González en diálogo con ADN TOP, junto con no descartar incursionar en el Ironman 70.3 de Pucón.

“Quizá en un tiempo más, una posta o algo, pero no, me gusta andar un poco en bici y correr un poco. No sé si todavía estoy listo para correr o algo así”, señaló entre risas.

El 2026 de Matías González

El deportista nacional aprovechó al máximo sus días en Pucón, considerando que ayer 15 de enero empezó su pretemporada. “Estaré en eso hasta fines de febrero. A principio de marzo me voy a Australia, el primer major del año, uno de los torneos más importantes que tenemos. Es bien especial porque es un río y no puedes entrenar antes, entonces es llegar a darlo todo. Partir con ese torneo es algo bien importante para nosotros”, dijo, proyectando su calendario deportivo.

“No tenemos mundiales, pero hay varios torneos importantes. Tenemos Panamericanos específicos, los Odesur, entonces eso es bien importante para el Comité Olímpico. También el Moomba Masters de Australia, el Masters de Esquí, que es el torneo más importante de todo el esquí, en mayo. El año antepasado salí segundo, quiero ese torneo, que es uno de los mayores torneos que hay en el esquí; van los 5 mejores del mundo. Quiero tratar de dejar a Chile en lo más alto”, planteó, apuntando a defender el oro en figura que lograra con apenas 14 años en los Juegos Sudamericanos de 2022.

“Va a ser un año largo igual, tenemos competencias bien separadas. Vamos a terminar en noviembre, se vienen los Juegos Sudamericanos. Quiero revalidar esa medalla de oro que obtuve en Asunción, voy a dar lo mejor de mí para lograr esa medalla que tanto sueño”, cerró Matías González en ADN TOP.