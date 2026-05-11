Problemas para pagar con el celular: reportan fallas en código QR de Metro y buses RED

Este lunes en la tarde, RED Movilidad anunció a través de sus redes sociales tener problemas con el proveedor tecnológico de su aplicación.

Según lo reportado, el problema afecta a la generación de QR, cargas online y predictor de buses a través de la aplicación.

“Por problemas con el proveedor tecnológico, en estos momentos no están disponibles los siguientes servicios: Generación del QR, cargas online y predictor de buses. Estaremos informando en cuanto se reestablezca el sistema“, escribió RED Movilidad en redes sociales.

Tras unos minutos desde la presentación de las fallas, RED Movilidad informó que el sistema se ha reestablecido de manera gradual las funciones dentro de la aplicación, entre ellas la generación del QR para el pago del transporte.